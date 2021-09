La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que su Ministerio hará una "apuesta firme por los jóvenes" con políticas de recuperación de talento para que los españoles que trabajan en el exterior puedan regresar a España con un empleo digno.

"Sin jóvenes en nuestro país no tenemos futuro. Las empresas que no apuesten por el talento joven se van a quedar atrás", ha comentado Díaz durante su intervención en la segunda edición de Forum.

Para facilitar su vuelta a España, el Ministerio redirigirá recursos públicos para que el traslado no les ocasiones gastos y las empresas les contraten a su llegada. "Hagamos también esta apuesta para que la oportunidad de la transformación de España cuente con todo este talento que está fuera. No nos podemos permitir el lujo de no contar con ellos, pero con condiciones dignas", ha expresado.

Díaz ha insistido en que debe existir una "colaboración hiperestrecha" entre el sector público y privado para "diseñar una estrategia de país" en la que el talento esté en el centro de la empresa del siglo XXI.

La ministra ha reconocido que hablar de cambios tecnológicos y de modernización en la empresa resulta fácil de decir pero es "complejísimo" y "cuesta recursos importantes". Por eso, ha invitado a alcanzar un pacto que coloque "la investigación, la innovación y la tecnología dentro". "Esto supone hablar de inversiones públicas y privadas muy superiores a las que tenemos. Es una apuesta de país decidida pero con recursos públicos y privados de manera decidida", ha dicho Díaz.

Flexibilidad en la jornada laboral

La ministra ha señalado también que las lecciones aprendidas durante la pandemia exigen ahora "cambiar la forma de organización en el mundo del trabajo y empresarial", con atención a la flexibilidad de la jornada, la formación de los trabajadores y los cuidados.

Esto obliga a firmar un "nuevo contrato social con las empresas", que contemple cambios tecnológicos y ecológicos y que permita el teletrabajo en los sectores en los que sea posible. "La empresa debe poder contar con fórmulas flexibles en la jornada, pero los trabajadores también. Cuando un trabajador participa en el diseño de su jornada, también aumenta su productividad", ha asegurado Díaz.

La ministra ha recordado que su cartera tiene pendiente abordar la ley de usos del tiempo en el trabajo, para dar a los trabajadores tiempo para los cuidados pero también para la formación, con excedencias para ese fin como "núcleo central de las empresas".

También ha recalcado que los cuidados son "el tema del siglo XXI" y ha pedido que la vida personal no penalice las carreras profesionales. "Queremos personas que si quieren ser madres y padres lo puedan hacer y en condiciones de dignidad, que no tengamos que elegir entre ser profesionales y ver a nuestros hijos", ha concluido la ministra.