El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes una medida para detraer los beneficios de las empresas eléctricas obtenidos por la evolución de los precios del gas en el mercado, de forma que los consumidores paguen menos por el recibo de la luz.

"Vamos a detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y redirigir a los consumidores para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas, topar el recibo del gas, y con esta medida también reducir el recibo de la luz", ha dicho en una entrevista en Televisión Española.

Además, ha informado de que el Consejo de Ministros aprobará una bajada del impuesto especial a la energía eléctrica del 5,1% al 0,5% y prorrogará hasta finales de año la suspensión del impuesto del 7% a la venta de producción de energía eléctrica, así como la reducción del IVA del 21% al 10%.

En concreto, estas dos últimas medidas suponen según Sánchez "un esfuerzo de pérdida de recaudación muy importante para el Estado", que ha cifrado en 1.400 millones de euros este año.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) ha alcanzado este lunes su máximo histórico con 156,16 euros por megavatio hora y está fijado para el martes en 153,43 euros, lo que supone un descenso del 0,5%.

Ante la escalada del precio de la luz en las últimas semanas, el presidente del Gobierno ha dicho que "todos tenemos que hacer un esfuerzo" y por ello ha defendido la medida para detraer determinados beneficios a las eléctricas.

"No es razonable que tengan esos beneficios extraordinarios derivados del alza del precio, en este caso del gas, (...) aquí tenemos todos que ser solidarios", ha insistido.

Preguntado cuánto dejarán de percibir por esta medida las eléctricas no ha dado ninguna cifra aproximada, pero ha dicho que en el caso de la disminución de las retribuciones por el CO2 no emitido, contemplado en un anteproyecto de ley, van a detraer 650 millones de euros a las empresas del mercado eléctrico "que van a ir a los beneficios de los consumidores finales".

Por otro lado, ha explicado que una cosa es la evolución del precio de la energía en los mercados internacionales, "donde ningún Gobierno tiene capacidad de actuar", y otra "cómo actuar en el recibo de la luz".

En este sentido, ha mencionado otras iniciativas emprendidas por el Gobierno, como el decreto aprobado este lunes en el Congreso que extiende hasta el 31 de octubre las medidas del llamado escudo social, entre ellas la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los ciudadanos más vulnerables.

"Con independencia de que diariamente veamos un alza en el precio de la energía en los mercados internacionales, estamos tomando medidas para frenar, limitar y topar el recibo luz y de gas natural", ha recalcado.

Salario mínimo

Por otro lado, Sánchez, ha reiterado este lunes que se va a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) "dentro de la franja de entre 12 y 19 euros" propuesta por el comité de expertos para este año, y ha lamentado que la CEOE no se sume al acuerdo.

"Me hubiese gustado un acuerdo con patronal, sindicatos y Gobierno (...), pero los empresarios no consideran oportuno incorporarse a este acuerdo", indicó Sánchez en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en la que admitió que el Gobierno hubiese querido aprobar esta subida "con el acuerdo de la patronal", pero que "no ha sido posible".

Sánchez afirmó que la recuperación económica está "tomando mucho impulso" y eso permite "continuar con la senda al alza del SMI", que según recordó el jefe del Ejecutivo, ha crecido más de un 30% en los últimos años, un "esfuerzo tan importante" que no tiene parangón en ningún otro país del entorno.

Así, reiteró que el SMI se subirá "cuanto antes" y en la cuantía "que sea posible" en el actual contexto económico, si bien apuntó que estará dentro de la franja propuesta por el comité de expertos, con el objetivo de que alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura.

Según el presidente del Gobierno, si la pandemia ha afectado a todos, la recuperación también tiene que llegar a todos los ciudadanos, lo que debe traducirse en más empleos, más afiliación y menos parados.

Por último, el jefe del Ejecutivo aseguró que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 a finales de septiembre o principios de octubre.