Lograr ser un referente en el sector tecnológico. Ese es el reto que se plantean los expertos en nuevas tecnologías, un objetivo que ni es imposible ni topa, como en otras actividades económicas, con el inconveniente de la insularidad. El próximo 29 de junio a las 18:00 horas el Club Diario de Mallorca acogerá el evento Bit Meet, una jornada profesional en la que se debatirá sobre la transformación digital en Balears. Intervendrán en el encuentro Eduardo Zuñiga, director general de Innovación del Govern Balear, Miguel Fernández, Innovation Strategies, Alberto Loureiro, Altia; y Xavier Bonany, Microstrategy. Tras las ponencias de los participantes tendrá lugar una mesa redonda.

Gabriel Sampol, consultor independiente en tecnologías de la información, coordina este encuentro en el que también ejercerá como presentador y moderador. Sampol apunta que la situación del sector en Balears es buena ya que «tenemos una base sólida que proporciona la UIB a la que se suma el talento de fuera que viene a trabajar en Balears, básico para poder crecer y mejorar en conocimientos y versatilidad.» Sin embargo, este profesional ve necesario seguir avanzando en la digitalización puesto que «si no nos movemos de la zona de confort envejecemos mentalmente, y si no diversificamos no estaremos preparados para asumir nuevos desafíos en un entorno en continuo cambio», argumenta. En este sentido Sampol incide en que «las nuevas tecnologías son la llave para abrir esos nuevos nichos o fortalecer aquellos en los que ya estamos. La tecnología está al alcance de quien la necesita, la clave está en aportar valor a la empresa, y para ello lo importante son las personas».

Sampol considera que un tejido tecnológico fuerte en Balears hará posible «afrontar nuevos proyectos para los cuales ahora no somos considerados una opción». En este sentido incide en que «debiéramos aspirar a ir por delante, tener y manejar tecnología puntera, y ya llegarán los nuevos retos en forma de proyectos. En definitiva, lograr ser una referencia». La insularidad no es un obstáculo para conseguir este objetivo sobre todo «después de habernos demostrado a nosotros mismos, y a los empresarios, que el teletrabajo es viable y, en su justa medida, hasta aconsejable». Sampol apunta además que «algunas de las empresas tecnológicas de referencia en Balears han sido estrategias para empresas nacionales y ahora forman parte de ellas, y en estos casos la insularidad no fue un obstáculo».

El programa ‘Bit meet’ Una jornada profesional en la que se debatirá sobre la transformación digital en Balears CLUB DIARIO DE MALLORCA | MARTES, 29 DE JUNIO A LAS 18:00 H INTERVIENEN: Ponencias y Mesa Redonda Eduardo Zuñiga: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GOVERN BALEAR Miguel Fernández: INNOVATION STRATEGIES Alberto Loureiro: ALTIA Xavier Bonany: MICROSTRATEGY MODERA: Gabriel Sampol: SAMDOR

Más información

www.club.diariodemallorca.es