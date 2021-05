El presidente de Seat, Wayne Griffiths, ha asegurado este martes que la inversión del grupo Volkswagen en una fábrica de baterías en España está condicionada a que se vendan coches eléctricos, y ha emplazado al Gobierno y a las autonomías a acelerar la implementación de las ayudas para comprarlos.

"Si no se venden coches eléctricos en España, no hace falta fabricarlos y no hace falta tampoco una fábrica de baterías", ha subrayado Griffiths durante un encuentro online con periodistas tras el lanzamiento del nuevo modelo Cupra Born.

El Grupo Volkswagen y su filial Seat presentaron el pasado marzo un plan para llenar la fábrica de Martorell (Barcelona) de vehículos eléctricos urbanos -unos 500.000 al año- a partir de 2025, fecha en que la marca española tiene previsto lanzar su primer coche eléctrico de estas características.

"Cuando se venden coches eléctricos, se pueden fabricar y entonces se podrá poner una fábrica de baterías. En este orden"

Dos meses después de este anuncio y de que el Gobierno anunciara la constitución junto al grupo alemán de un consorcio para levantar una fábrica de baterías en España, Seat se resiste a dar por hecho este gran proyecto de electrificación.

"Ahora que la vacuna ya ha llegado a España y hay un ambiente de optimismo es el momento de poner todo esto en marcha. Cuando se venden coches eléctricos, se pueden fabricar y entonces se podrá poner una fábrica de baterías. En este orden", ha insistido Griffiths. "Antes de hablar de fábricas de baterías, vamos a vender estos coches", ha exclamado.

El primer directivo de Seat ha lamentado que España esté a la cola de Europa en venta de coches eléctricos, con solo un 5 % -únicamente por delante de Grecia-, y ha afirmado que las conversaciones que mantiene en estos momentos con el Gobierno van sobre "cómo se arranca el mercado de eléctricos" porque "España no puede perder el tren de la electrificación".

Pese a admitir que el plan del Gobierno Moves III, para incentivar la compra de eléctricos, "va en la buena dirección", Griffiths ha pedido más rapidez para hacer llegar las ayudas a los consumidores, teniendo en cuenta que la media de venta en Europa es de un 10 %.

"Mi prioridad es vender coches eléctricos", ha asegurado, tras lamentar también que las ayudas tardan más en llegar en España que en otros países europeos porque son las autonomías las que se encargan del reparto y eso alarga los trámites.

El presidente de Seat también ha advertido de que el lanzamiento del primer eléctrico urbano para 2025 no se puede confirmar aún, "ni dar por hecho", y ha pedido esperar unos meses para ver cómo se concretan las ayudas a los proyectos eléctricos, entre ellos la decisión de fabricar en Martorell este modelo.

Además de aumentar las ventas de eléctricos, Seat reclama que se implementen más puntos de recarga en España, ya que también en este ámbito estamos a la cola de Europa.

Otro requisito para facilitar la entrada del coche eléctrico en un mercado como España es su precio y Griffiths cree que un modelo como el Cupra Born (con autonomía de 540 kilómetros), que se acaba de presentar, ayudará.

El coche saldrá al mercado a un precio "asequible" a partir de 32.000 euros, y a un nivel de leasing similar al de un León.

"Este coche va a dar un empuje en toda España y en Europa a las ventas del coche eléctrico", ha asegurado.