Las autoridades chinas han prohibido tomar parte en el negocio de las criptomonedas a las entidades financieras y de servicios de pago relevantes, según han anunciado en un comunicado conjunto la Asociación China de Finanzas de Internet, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Liquidación de China.

El anuncio de las nuevas restricciones introducidas por Pekín ha provocado una brusca corrección en la cotización del bitcoin, la criptomoneda de referencia, que llegaba a perder alrededor de un tercio de valor y llegaba a ver peligrar la cota de los 30.000 dólares, a menos de la mitad del precio récord de 64.000 dólares alcanzado a mediados de marzo.

Las tres instituciones han señalado en su nota que los precios de las monedas virtuales ha experimentado recientemente fuertes subidas y desplomes, provocando un aumento de la especulación, que ha representado un grave perjuicio de la seguridad de la propiedad de las personas y "ha alterado el orden económico y financiero normal".

De este modo, como complemento de las disposiciones anunciadas al respecto por el Banco Popular de China, las tres asociaciones instan a las "instituciones relevantes" a no realizar negocios relacionados con monedas virtuales, señalando expresamente que las entidades financieras y las instituciones de pago deben reforzar sus responsabilidades sociales.

"No deben usar moneda virtual para fijar precios de productos y servicios, suscribir negocios de seguros relacionados con monedas virtuales o incluir monedas virtuales en el alcance de la responsabilidad del seguro, y no deben proporcionar directa o indirectamente a los clientes otros servicios relacionados", advierten.

Entre estos servicios, incluyen, entre otros: proporcionar a los clientes servicios de registro, negociación, compensación, liquidación y otros servicios de moneda virtual; aceptar moneda virtual o usar moneda virtual como herramienta de pago y liquidación; desarrollar servicios de cambio de moneda virtual con yuanes y monedas extranjeras; desarrollar depósitos de moneda virtual, custodia, hipoteca; emitir productos financieros relacionados con moneda virtual; así como utilizar moneda virtual como objetivos de inversión para fideicomisos, fondos, etc.

Asimismo, exigen a las entidades financieras y las firmas de pagos que refuercen de manera efectiva la vigilancia de los fondos relacionados con transacciones de moneda virtual, además del intercambio de información sobre riesgos y mejorar el nivel de prevención y control conjunto de riesgos del sector.

"Las monedas virtuales son un producto virtual específico que no es emitido por la autoridad monetaria, no tiene propiedades monetarias, no es una moneda real y no debe ni puede usarse como moneda en el mercado", afirman.

De este modo, las tres asociaciones chinas subrayan que los consumidores deben tomar conciencia sobre la prevención de riesgos y comprender que las criptomonedas no tienen soporte de valor real y los precios son extremadamente fáciles de manipular, recordando también en el país los contratos de transacciones de moneda virtual no están protegidos por la ley y las consecuencias y pérdidas causadas son asumidas por las partes.

Las restricciones de las autoridades chinas se suman al 'jarro de agua fría' para la cotización del bitcoin que representaron los comentarios de Elon Musk la semana pasada, cuando el empresario fundador de Tesla, anunció que el fabricante automotriz ha dejado de aceptar bitcoins como medio de pago ante el impacto que la minería de criptos tiene en el medio ambiente.