El hackeo a una empresa asturiana deja sin servicio a organismos clave de todo el país

“Se trata de un ataque realizado por ciberdelincuentes que cifran los sistemas con el objetivo de lucrarse a través de un rescate a cambio, chantaje al cual no accederemos, pues sería una clara contribución en la financiación de futuros ataques”, explica el comunicado de la empresa. En este, también se reconoce que los hackers entraron en una parte de los servidores de ASAC, aunque explican que la amenaza fue contenida pronto. Este tipo de ataques se suele realizar desde países como Rusia o Nigeria y se exige un pago en criptomonedas para dificultar el rastreo de las transacciones.

La intrusión fue detectada a las tres de la mañana del pasado sábado y todos los servidores de la empresa se apagaron apenas dos horas después, llevándose consigo los de sus clientes. Este apagón pretendía evitar la propagación del virus, un “ransomware” de última generación denominado “Zeppelin”. Tras conocer el ciberataque, los trabajadores de ASAC Comunicaciones se pusieron en contacto con el Centro Criptológico Nacional (CNN), que es quien está llevando la investigación del hackeo. Un comunicado de la empresa afirma que durante el ataque no se produjo ninguna sustracción de datos y que en los próximos días “la situación se irá restableciendo de forma progresiva”. Hay por lo menos catorce consistorios que se quedaron sin acceso a sus recursos informáticos. Las multas, por ejemplo, se tuvieron que tramitar sobre el papel y, si el problema no se soluciona, los empleados municipales de la capital asturiana denuncian que no podrán tramitar “ni un solo expediente”. Algo que se repetirá en el resto de entidades, toda muy dependientes de lo digital.

Pero la cosa no se queda ahí, entre los afectados hay entes públicos de gran trascendencia y que manejan información confidencial especialmente sensible. Es relativamente reciente un ciberataque al Ayuntamiento de Castellón tras el que se publicaron en la web datos de accidentes de tráfico o violencia de género que se le habían sustraído a la policía local. Los hackers que utilizan este tipo de virus suelen pedir un rescate, bien por devolver el acceso a los servidores a la víctima o por no difundir los datos que se les han sustraído.

Además del rápido apagón para evitar la propagación del virus, la empresa ASAC ha activado un tercio de su plantilla –unas 40 personas– que, desde que se conociese el suceso, trabajan a turnos durante las veinticuatro horas del día para devolver el funcionamiento de los servicios informáticos de sus clientes lo antes posible.

En Asturias, tal y como adelantó La Nueva España el sábado en su edición digital, el Ayuntamiento de Oviedo se ha visto afectado por el ataque de los piratas informáticos. Pero la caída de los servidores también afecta a los consistorios de Mieres y Langreo, a la Autoridad Portuaria de Avilés o a la constructora pública del Principado SEDES, que no permiten el acceso a sus páginas web. El principal problema si, de acuerdo con la empresa, no ha habido sustracción de datos, es la vuelta al funcionamiento de las entidades públicas. Hoy, lunes, los problemas que han surgido en las administraciones locales durante el fin de semana se multiplicarán con la vuelta al trabajo de los funcionarios.