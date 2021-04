Una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo un registro en el área administrativa de la sede central de Abengoa, en el complejo Campus Palmas Altas de Sevilla.

La operación policial se inició a las 9 de la mañana de este martes, con la participación de guardias desplazados a Sevilla desde Madrid, en un operativo instado la pasada semana por el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional a petición de la fiscalía. Los guardias están identificando y requiriendo la presencia de algunos mandos intermedios administrativos para la realización del registro.

En la operación de la UCO, que ha sido declarada secreta por el juzgado, se investigan, según fuentes conocedoras del caso, dos supuestas figuras delictivas contra los consumidores, sin descartar el concurso de un delito societario.

Las fuentes consultadas han descartado que el objetivo de registro sea en esta fase de la investigación la actuación o la persona de ningún directivo en concreto de la multinacional energética, que extiende su actividad también en los sectores de agua e infraestructuras.

La firma andaluza se encuentra desde febrero pasado en concurso de acreedores, en trámite en los juzgados mercantiles de Sevilla. En marzo pasado, Abengoa solicitó un rescate a la SEPI por valor de 249 millones de euros. La firma arrastra una deuda cercana a los 6.000 millones de euros que su anterior cúpula, encabezada por Gonzalo Urquijo, no pudo renegociar con los acreedores.