Calviño ya ve reactivación económica en España

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles que la reactivación económica "se ha puesto en marcha" desde el fin de la hibernación y ha asegurado que, si se trabaja "juntos", hay "suficientes fortalezas y activos" para salir de la situación "tan complicada", trabajando ya para la "recuperación y un crecimiento dinámico en 2021".

Así lo ha señalado en su respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso a una pregunta del diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre si el Gobierno sigue manteniendo que de la crisis se saldrá "más fuertes".

Calviño ha admitido que se está viviendo un momento "tremendamente complejo y sin precedentes" a nivel global en el ámbito sanitario, económico y social, pero ha rechazado la "falsa dicotomía" entre salud y economía, ya que "la economía no puede ir bien si no se controlan los inevitables rebrotes".

Asimismo, ha defendido que si se actúa "juntos" y se ayuda a encontrar soluciones en lugar de provocar "tensión y enfrentamientos" España cuenta con "suficientes fortalezas y activos" para salir de la situación actual "tan complicada".

A pesar de que la situación es "muy dura", con una caída del PIB en el segundo trimestre que "no tiene precedentes en tiempos de paz", Calviño ha subrayado que el Gobierno ha puesto en marcha una red para apoyar a familias y empresas que ha sido "fundamental" para evitar una situación aún peor.

En todo caso, ha vuelto a asegurar que ha habido un "punto de inflexión" al finalizar el periodo de hibernación, de forma que "la reactivación económica se ha puesto en marcha", en paralelo a las medidas con atención especial a los más vulnerables que ayudan a dicha reactivación y trabajando ya y "mirando a la recuperación y el crecimiento económico en 2021".

"Si queremos salir fuertes necesitamos trabajar todos en la misma dirección, ayudarnos unos a otros, empresas, trabajadores, ciudadanos, agentes políticos y sociales, y ustedes también", le ha espetado al diputado de Vox.



Vox ve "moción de censura" en la calle

Por su parte, Espinosa de los Monteros ha afeado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que no haya "querido" responder a la pregunta de Vox por resultarles "incómodos" al saber que es "el único grupo que nunca negocia nada" con el Ejecutivo.

No obstante, ha dicho darle igual que responda "Calvo que Calviño" al ser ambas "corresponsables de lo que hace el Gobierno, que no será amablemente juzgado por la historia y no quedarán en buen lugar".

El diputado de Vox ha reprochado que se hayan implementado las medidas de confinamiento "más estrictas, drásticas y restrictivas" y sin embargo España presente "los peores datos económicos del mundo, los peores datos de empleo" y aun así el Gobierno encargase una campaña de marketing asegurando que de la crisis los españoles saldrán "más fuertes".

A su juicio, hay una "correlación" entre la gestión del Ejecutivo y la evolución económica y sanitaria y ha rechazado que se esté saliendo "más fuertes" de la crisis, ya que España está "a la cabeza del mundo" en la segunda ola de contagios. "Todo el mundo lo sabe pero ustedes están alejados de la realidad", ha indicado en referencia a la "peor crisis más allá de 80 años y el mayor número de fallecidos en tiempos de paz, con cientos de miles de trabajadores sin empleo y 800.000 en ERTE que no saben si acabará en ERE".

Ha reprochado a Calviño que el Gobierno haga "de menos" a la industria, el sector primario y el turismo, considerando que ningún miembro del Gobierno ha trabajado en estos sectores y son "absolutos desconocedores de la realidad", por lo que cree que "se está ganando una moción de censura en la calle".

"Por muchas palmaditas que les den sus amigos del Ibex 35 para repartir 140.000 millones, la realidad es que España no puede más de ustedes. España solo saldrá más fuerte de esto el día que ustedes salgan del Estado", ha apostillado.