Crisis del coronavirus: Yolanda Díaz pide disculpas, pero niega improvisación

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha negado este lunes "improvisación" por parte del Gobierno en la decisión de suspender las actividades no esenciales, aunque sí ha pedido disculpas por la tardanza con la que se publicó este domingo la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"No acepto la crítica de improvisación porque no hemos parado de trabajar. Desde luego, no hay improvisación, pero son medidas muy complejas y la medida adoptada ayer nos ha llevado mucho tiempo pulirla en términos jurídicos y hacer un trabajo de filigrana para acertar en cuáles son las actividades mínimas indispensables (...) Soy consciente de que muchos sectores empresariales estaban preocupados por saber hasta dónde y cómo les afectaba la medida y yo desde aquí pido disculpas", ha señalado.

Díaz, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha avanzado que este mrates se aprobarán nuevas medidas en el Consejo de Ministros ante la crisis del Covid-19, pero no ha dado detalles. La semana pasada, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, adelantó que esta semana se aprobarían medidas relacionadas con el pago del alquiler. Tampoco se descarta que el Gobierno apruebe una ayuda para empleadas de hogar, ya que no tienen derecho a paro.

La ministra ha reconocido que las medidas de confinamiento que está adoptando el Ejecutivo son "muy duras", pero ha insistido en que el único objetivo que se persigue es reducir los contagios del coronavirus.

"Hemos constatado que cuando tenemos el nivel de paralización económica del fin de semana se paralizan los contagios (...) Necesitamos el confinamiento casi absoluto, porque no hay otra herramienta para bajar la curva de contagios", ha explicado.

Díaz ha indicado que parar la actividad no esencial, como las obras, es una "medida sensata" que además se estaba reclamando desde la oposición. En cuanto a si esto afecta a empleadas de hogar y conserjes, la ministra ha dicho que hay que hacer un esfuerzo para quedarse en casa estas dos semanas y que le consta que muchos conserjes ya no están yendo a trabajar.

Preguntada por si no sería más fácil que el Ejecutivo "hibernara" el pago de impuestos, Díaz ha afirmado que las medidas del Gobierno "tienen que tener la lógica de un Estado del Bienestar".

En este sentido, ha señalado que las grandes empresas tienen que hacer sacrificios, al igual que los trabajadores, ya que muchos se han tenido que reducir su jornada laboral para poder cuidar de sus hijos o de personas mayores y han visto reducido así su salario. "Son situaciones de excepcionalidad", ha resumido.

Díaz ha defendido además la importante movilización de recursos públicos que se está llevando a cabo para paliar la crisis, equivalentes a varios puntos del PIB, y vería "injusto" que se dijera que el Estado no está aportando dinero para combatir la enfermedad ni sus consecuencias económicas y sociales.