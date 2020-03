El Gobierno comienza a estudiar el plan de choque frente al coronavirus

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha avanzado este lunes que el plan de choque frente al coronavirus se empezará a estudiar este martes en el Consejo de Ministros y si bien no ha avanzado su contenido, sí ha dicho que lo que decida el Gobierno se consensuará con los agentes sociales "y estará bajo el paraguas comunitario".

En rueda de prensa tras la Comisión Permanente, Narbona ha admitido que desde el punto de vista económico "hay que tomar medidas" y ha invitado al PP y al resto de partidos a sumarse con propuestas: "Bienvenidos sean a una responsabilidad compartida".

Al líder del PP, Pablo Casado, que este lunes ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso, Narbona ha dicho que el Ejecutivo liderado por Sánchez está respondiendo de "manera adecuada y correcta al desafío" del coronavirus.

Narbona ha subrayado que las medidas que se adopten deberán estar coordinadas con las comunidades y en el ámbito de la UE y ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden, ha apostado, hoy mismo, por flexibilizar el déficit para rebajar el impacto económico del coronavirus.

La presidenta del PSOE ha valorado la acción del Gobierno, ha admitido que el coronavirus se presenta como "un desafío" que puede tener una "dimensión temporal, pero no cabe anticipar su duración ni sus efectos".

No obstante, ha asegurado que España está siendo "una referencia" al tener una sanidad pública que atiende a todas las personas y ha valorado la "corresponsabilidad" que están asumiendo gobiernos autonómicos, de todos los colores posibles.



"Actualizándose"

La presidenta del PSOE, que ha apostado por no generar alarma, ha comentado que en la reunión de hoy "no se ha entrado en el detalle" del plan de choque pero ha comentado que los aspectos que analizará este martes el Consejo de Ministros "seguramente tendrán que ver con los sectores más afectados por la reducción de la actividad económica o por la dificultad en cuanto a las comunicaciones".

Narbona ha reconocido que en España hay algunos puntos donde se concentran más casos pero las "medidas extremas" dependerán de lo que el Ministerio de Sanidad considere "oportuno hacer" y de la trazabilidad del proceso infeccioso.

Por eso, ha dicho, porque se "va caso a caso" en algunas ciudades se ha optado por cerrar escuelas o universidades. "Lo que no estamos es en la situación en que se encuentra Italia", ha subrayado. No obstante, ha reconocido que habrá que ir "actualizándose" en cada momento para que la respuesta sea "adecuada" y no "extremar medidas" porque ello puede redundar en el "alarmismo".