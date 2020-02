España ve "insuficiente" e "injusta" la propuesta de presupuesto de la UE

El Gobierno español considera que la propuesta de marco presupuestario para el período 2021-2027 planteada el pasado viernes por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de cara a la negociación que mantendrán desde este jueves en Bruselas los 27 líderes de la UE es "insuficiente en su ambición" e "injusta en reparto". Así lo ha señalado la ministra de exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González-Laya, que considera que por ahora no ofrece una base suficiente para llegar a un consenso.

A juicio de González-Laya, el plan distribuido el viernes por Michel "es insuficiente en su ambición" porque "si queremos ser más geopolíticos tenemos que reflejarlo en el presupuesto". Además, considera que es "injusta en su reparto" porque "no acaba de resolver los problemas de divergencia en la UE y no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y transición ecológica". Precisamente, la política agrícola común (PAC) es una de las partidas que más perjudicadas salen en la nueva propuesta con un hachazo del 14% respecto a la situación actual.

"No es una base suficiente para llegar a un acuerdo pero como siempre España será constructiva y buscará que lleguemos a un acuerdo lo antes posible", ha indicado insistiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la cita con la "mejor de las disposiciones" para jugar un papel constructivo. "Buscaremos que se llegue a un acuerdo lo antes posible" pero "nos importa que se atienda a las necesidades más que a la prisa o las fechas para llegar a un acuerdo", ha avisado sobre las posibilidades de lograr un acuerdo esta semana.



Críticas de la Eurocámara

La propuesta que servirá de base a la negociación, un presupuesto del 1,074% de la Renta Nacional Bruta, tampoco ha gustado en el Parlamento Europeo. Su presidente, David Sassoli, advirtió el viernes que es "insatisfactoria" y que está lejos de lo que la Unión Europea necesita para financiar adecuadamente las viejas políticas –agricultura y cohesión- y los nuevos desafíos. "Las cifras no difieren mucho de las de la propuesta finlandesa (1,07%). Es una propuesta que contradice las ambiciones entorno a las tres prioridades que los Estados miembros han puesto en el centro de su visión: clima, digitalización y dimensión geopolítica", se quejó sobre un plan con un montante inferior al 1,11% propuesto por la Comisión Europea y al 1,3% que reclama la Eurocámara.

Según el socialista italiano, la propuesta secunda la línea que defienden los países que entienden que la salida del Reino Unido de la UE -y su aportación de unos 10.000 millones de euros anuales- significa "menos Europa" y, por tanto, menos presupuesto, como el grupo de los llamados "frugales", formado por Holanda, Finlandia, Austria y Suecia y que reclaman un presupuesto con un techo máximo del 1%.

"Apreciamos propuestas para introducir nuestros recursos de forma que el presupuesto de la UE no dependa principalmente de las transferencias de los Estados miembros y evaluaremos con cuidado el refuerzo de las capacidades del Banco Europeo de Inversiones" pero "la propuesta sobre la mesa no es una base satisfactoria para lograr un presupuesto que responda a los compromisos asumidos al inicio del mandato. Hago un llamamiento a los Jefes de Estado y de Gobierno a que hagan todos los esfuerzos para mejorarlo porque de lo contrario el parlamento no estará en disposición de aceptarlo", ha avisado el presidente del Parlamento Europeo