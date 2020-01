Programas de especialización con realidad empresarial en ESERP Business School

La integración de la tecnología al mundo laboral y la tendencia a tener nuevas experiencias abren la puerta a la necesidad de encontrar nuevos profesionales que sepan cómo manejarlas lo que fomenta que los trabajos sean cada vez más especializados y que las empresas necesitan de un capital humano más preparado y cualificado para trabajar en ellas.

Los Programas Executive son formaciones intensivas que se realizan en la sede que ESERP Business School tiene en Palma, con una duración de dos meses, donde se especializan en diferentes áreas a través de clases prácticas y MasterClass impartidas por expertos y en colaboración con empresas de renombre como Bahía Príncipe Hotels & Resorts, Air Europa y Chefs (In).

Programas Executive de ESERP Business School

Son de especial interés para profesionales en activo o aquellos con intención de encaminarse a un nuevo sector en auge como es el E-Commerce turístico siendo éste sector uno de los principales motores de la economía mundial, este programa executive se imparte con la colaboración de Bahía Príncipe Hotels & Resorts. Otras áreas como Yield and Revenue Management, se convierte en un indispensable para los procesos de mejora para muchas empresas, donde no sólo es importante planificar e implementar la estrategia, sino también monitorizar permanentemente los resultados obtenidos y realizar ajustes constantes para lograr maximizar los ingresos y los alumnos contarás con la participación de Air Europa todo un referente en este ámbito. Como novedad este año, iniciarán los programas de Gestión de Innovación en la Restauración en colaboración con la marca Chefs in, donde la experiencia culinaria y la correcta gestión serán dos pilares fundamentales para el éxito. Dirigido a personas del sector o aquellos que deseen iniciar un nuevo proyecto. Este programa trabajará de manera paralela el proyecto o la realidad profesional de cada uno de los alumnos y realizarán un trabajo de consultoría sobre el mismo. Y el Programa de Neuroventas y Habilidades Comerciales, para todas aquellas personas que quieran incrementar la productividad de sus propuestas, y aplicar los conocimientos del neuromarketing y neuroventas a la actividad profesional.



Sobre ESERP Business School

ESERP Business School es una escuela de negocios con más de 35 años de experiencia en los que ya ha formado a más de 32 mil alumnos en diferentes áreas de una empresa. Todos los Programas Executive potenciarán al máximo las capacidades y habilidades profesionales de todo el que quiera diferenciarse y adentrarse en esta experiencia de desarrollo única, este es uno de sus grandes objetivos.