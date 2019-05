"Para que una empresa familiar crezca, debe apostar por una idea, ser consecuente y poner sus mejores esfuerzos en ella"

Ya está en marcha una nueva edición de los Premios InnoBankia en el Club Diario de Mallorca, un evento cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de la sociedad balear a través del reconocimiento de las empresas más destacadas de las islas en sus sectores y áreas de negocio, con categorías como la empresa más sostenible, empresa innovadora o empresa turística.

En la pasada edición, en la categoría de Mejor Trayectoria Profesional, la empresa mallorquina Roig Drive Mallorca se alzó con el galardón. Con más de medio siglo de historia, es una de las empresas referentes en el sector del transporte, cuenta en la actualidad con oficinas repartidas por varios puntos de la isla, como Cala d'Or, Paseo Marítimo o Alcúdia.

Los gerentes de la empresa, Miguel, Juan y Rafael Roig Grimalt hacen balance de que significó para Roig Drive Mallorca conseguir el Premio InnoBankia y cual es la receta para mantenerse y seguir creciendo después de tantos años de actividad.

P- ¿Cómo se consigue que una empresa lleve más de 65 años ofreciendo un gran servicio?

R- Alcanzar los 65 años en una empresa de carácter familiar es un hito al que pocas empresas de este tipo pueden acceder. Nosotros creemos que para llegar hasta aquí ha sido muy importante la cultura del trabajo que nos inculcó nuestro padre, a la que hay que añadir una plena dedicación y la ilusión por querer seguir siendo mejores. De este modo hemos conseguido consolidar el sueño que nuestro padre empezó en el año 1953. Su andadura empezó con un primer taxi que operaba en Cala d'Or, después compró su primer autocar, y ese fue el inicio de lo que hoy compone nuestro grupo empresarial que el año pasado celebró sus 65 años, con oficinas en toda Mallorca: Cala d'Or, Ca'n Pastilla, Alcúdia, Paseo Marítimo, Santa Ponsa€

El capital humano es un pilar fundamental de cualquier empresa de servicios. El esfuerzo y dedicación de nuestros empleados ha sido fundamental durante toda nuestra trayectoria, tanto como colaboradores, entidades financieras, touroperadores, marcas de coches, etc, que sin ellos no habríamos llegado hasta aquí.

P- En este tiempo han evolucionado y mejorado sus servicios, ¿cuáles son las características que mejor definen a Roig Drive Mallorca?

R- El objetivo de nuestro grupo empresarial es poder dar el servicio a cualquier necesidad de transporte que tenga nuestro cliente. Adaptarse a él y sobretodo cumplir con sus expectativas, desde un coche básico de Rent a Car, a un coche de lujo de alquiler con o sin conductor, una disposición en coche Premium o un traslado de grupo en bus. Renovar nuestros vehículos mejora la experiencia de viaje y la calidad de servicio que ofrece a los viajeros.

P- ¿Qué recomendaría a una empresa familiar como la suya para tener éxito?

R- Que apuesten por su idea, sean consecuentes y pongan sus mejores esfuerzos en ella. Hay que procurar diferenciarse de la competencia y que los clientes sepan valorar lo que les ofrecemos, solo así es posible sobrevivir y sobretodo mantenerse en el mercado. Es primordial adaptarse a los continuos cambios y en este aspecto la formación continua de empleados y directivos resulta fundamental.

P- En la pasada edición de los Premios InnoBankia, obtuvieron el premio en la categoría de Trayectoria Profesional. ¿Qué significó para Roig Drive Mallorca?

R- Un gran reconocimiento coincidiendo con la celebración de 65 años. Siempre nos alegra recoger un premio, esto significa que estamos haciendo las cosas bien y nos anima a seguir en la misma línea.

P- ¿Qué les parece que se organice este tipo de eventos?

R- Es una buena iniciativa para dar a conocer y reconocer la gran labor y gestión que realizan empresas mallorquinas.

P- ¿Por qué recomendaría a los empresarios presentarse a los Premios InnoBankia?

R- Lo recomendaría no solo por la posibilidad de obtener el galardón, si no sobretodo por el reto que supone y que nos motiva a seguir mejorando y trabajando para que seamos merecedores del mismo.

P- Un deseo para 2019€

R- Que tengamos una buena temporada turística y que se siga reconociendo a las Illes Balears como lo que es, un destino turístico idílico.

