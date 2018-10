"Todo lo que aprendes en el Máster es útil para tu trabajo"

Así coincidieron Caroline Schäfer y Antonio Garrido, mientras explicaban sus experiencias académicas en ESERP Business School y su utilidad inmediata de una formación claramente orientada a la realidad laboral.

Sus dispares perfiles encontraron en ESERP Business School, la oportunidad de mejorar su posición laboral. Caroline Schäfer Suren, franco alemana de 27 años, contaba con formación en hostelería y experiencia en la cadena Marriott, donde actualmente trabaja como responsable de organización de eventos. Antonio Garrido Morcillo, mallorquín de 44, procedía del mundo de la ingeniería informática y, según confiesa, "necesitaba reciclarse". Hoy, tras finalizar el Master en el área de Marketing, es analista de la plataforma W2M. Ambos valoran la clara orientación práctica de la formación de ESERP y explican cómo los conocimientos obtenidos les han permitido ampliar sus expectativas profesionales.

–¿Qué os llevó a hacer un máster en ESERP?

–Antonio: En mi caso decidí reinventarme. Venía del mundo de la informática y estaba un poco quemado. Tuve una primera aproximación al marketing como community manager y quise profundizar. Sabía que tenía que formárme. Curiosamente, en un curso anterior que hice de gestión de RRSS nos pidieron investigar a la competencia. Así fue cómo conocí a ESERP y poco después decidí hacer el Máster de Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Fue una de las decisiones más arriesgadas y acertadas de mi vida. Hoy tengo un trabajo que me encanta, del que me declaro enamorado.

–Caroline: Había llegado un punto en el que necesitaba ampliar mis conocimientos para tener mejores oportunidades laborales. Vi que ESERP ofrecía la posibilidad de estudiar un MBA – Master en Business Administration en inglés y español. A pesar de que tenía la posibilidad de realizar cursos online o volver a Stuttgart me gustó lo que me ofrecían y la posibilidad de compaginar el Máster con mi trabajo. Como indica Antonio, el esfuerzo se ha visto recompensado.

—Es evidente, por lo que decís, que consideráis que esta formación es muy recomendable.

—Antonio: Sin duda, pero no basta con venir a clase y tener ganas de aprender. Esto requiere esfuerzo y voluntad. Has de saber complementar y procesar la información que te aporta el Master. Para mí fue un año duro porque estaba trabajando en el aeropuerto y haciendo de becario en una empresa de reservas, y apenas me quedaba tiempo libre, pero tenía claro que era una oportunidad que no me podía permitir el lujo de desaprovechar. No es fácil empezar desde cero a los 40, pero ha valido la pena.

–Caroline: El MBA ha sido muy positivo para mí, especialmente en el ámbito de gestión empresarial. Me di cuenta de ello al trabajar durante un tiempo para una agencia pequeña y las aportaciones del Master ya que tenían una aplicación práctica diaria. Es una formación que está muy orientada a la actividad profesional. Una de las cosas que más me gustaron es que los casos que tratábamos en el Máster eran reales, lo que nos permitió aprender de los errores y de los éxitos de grandes empresas.

—Qué otras aportaciones, además de la profesional, habéis obtenido del master.

—Caroline: Yo hice muchos amigos internacionales. En la parte de gestión empresarial las asignaturas se daban en inglés y había gente de Noruega, de Holanda, de Alemania, de India, de Colombia? En las clases en español conocí a personas muy interesantes. Mantengo el contacto con bastantes de ellos.

La experiencia del business plan colaborando en equipo fue muy interesante.

–Antonio: No sólo hice buenos amigos, también vi ampliada mi red de contactos. Venía a estudiar gente muy formada y con un bagaje importante. La aportación que obtenías de esos otros alumnos era personal y profesional. Durante el Master aprendes a trabajar en equipo. El vínculo personal y el profesional se retroalimentan. Esta es una de las grandes contribuciones de este Master.

—Si tuvierais que destacar uno de los conceptos aprendidos en el Master, ¿cuál sería?

—Caroline: La emoción. Si existe una conexión emocional con tu cliente, la relación con él será más fácil porque te va a escuchar de una manera diferente. Es una de las lecciones que me llevé del master de ESERP y que utilizo de manera recurrente en mi trabajo. La emoción es siempre un aspecto crucial en las relaciones profesionales.

—Antonio: Para mí ha sido la metodología de trabajo, el análisis, el saber ver más allá del corto plazo. El master te aporta una gran cantidad de conocimiento que, sin ser de aplicación directa, acaba influyendo en todo lo que haces. La formación me ayudó a reforzar mi visión de negocio y a tener claro que el marketing ha de ser honesto.