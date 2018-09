«Generar energía eléctrica en Balears cuesta casi 3 veces más que en la península»

Especial Construcción 2018

28.09.2018 | 18:27

Alfredo Arias Berenguer, decano del Col·legi Oficial d´Enginyers Industrials Superiors de les Illes Balears COEIB

—¿A qué retos se enfrentan los ingenieros industriales en lo que a movilidad eléctrica se refiere?

—El desarrollo de nuevas infraestructuras, frente a las ya existentes que siendo implementadas puedan corresponder con la demanda energética para la carga de los vehículos. Añadir que de los tres principales núcleos de generación en la isla, se tendrían que implementar con renovables a lo largo de las interconexiones.

Lamentablemente la tecnología no está lo suficientemente desarrollada por la falta de sensibilidad de la administración central en el ámbito de la gestión energética y que parecen no entender que generar la energía eléctrica en Balears cuesta casi tres veces mas que en la península.

—El parque de vehículos eléctricos es cada vez más grande en la isla, ¿en qué aspectos deberá invertir la Administración?

—En puntos de carga rápidos, y en generación de energía sostenible. No se están consiguiendo los resultados previstos en referencia a la implantación de renovables. El camino es lento. No es de recibo que algunos países con menos incidencia solar inviertan más que en un país donde este tipo de recurso es mas abundante.

La administracion también debería regular de manera mas efectiva los vehículos de alquiler, ya que debieran ser eléctricos dado que cada año llegan a la isla unas 15.000 nuevas unidades. Muchos de estos vehículos no están matriculados en las islas con lo cual el impuesto de circulación no apoya en absoluto la repercusión del coste del uso de los mismos en el territorio.

—¿La normativa es clara?

—La reciente normativa es clarificadora, aunque todavía quedan algunos aspectos por mejorar, si no estamos refiriendo a los VMP (vehículos de movilidad personal) que está desarrollando el ayuntamiento y que ya está en vigor el decreto AJT201815561 de 27 de julio de 2018.

Este decreto entró en vigor el 14 de agosto de este año. Y aclaraba unos aspectos básicos para conciliar la convivencia ciudadana frente al uso de estos vehículos como son monopatines, segways y diversa variedad que proporciona una velocidad pero que llega a alcanzar en algunos casos 45 km/h (circulando por la acera) suponía un peligro. En referencia al resto de vehículos la normativa es de tráfico y en su recarga se atiende al instrucciones técnicas como son el reglamento de baja tensión.

—¿Qué aspectos deberían mejorarse, según su opinión?

—En las islas tenemos el mejor espacio de ensayo para exportar una excelente tecnología, no solo a la península sino a nivel mundial. Más fotovoltaica y apoyo con renovables a los suministros. Realizar las preinstalación en los aparcamientos de las viviendas para poner puntos de carga también sería un paso para avanzar. Y como no mejores baterías, eso es algo que no podemos esperar una evolución inmediata, pero las autonomías de los vehículos se establecen en una media 250 km aproximadamente el coste de la electricidad, frente al combustible, resulta mucho más barato,un 15%.

Las nuevas políticas con la paulatina eliminación del diésel nos abocan a establecer la movilidad eléctrica como prioritaria, siempre y cuando esa energía se pueda generar mediante renovables, de lo contrario contamina igual.

—¿Las comunidades de vecinos tendrían que apostar por instalar puntos de recarga?

—Como mínimo opino que deberían pensar en la preinstalación de puntos de recarga y, de hecho, ya se está moviendo en la norma.

—¿Los hoteles están preparados para estos cambios?

— Actualmente tienen el perfecto plano de desarrollo para poder llevarlos a cabo.

—¿Apostar por instalar energías renovables para recargar los vehículos eléctricos, puede contribuir a ahorrar a particulares y empresas?

—Esa es la clave.

—Entonces...¿al particular le será más sencillo?

—El punto de recarga es una instalación sencilla y le facilitará ahorros considerables, además de aportar un ámbito sostenible y contribuir a la defensa del medio ambiente.