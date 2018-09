Diazgar Obras: Un ejempo de profesionalidad, garantía y seguridad en los proyectos

­

Diazgar Obras S.L.U. es una empresa con una larga trayectoria profesional en la ejecución de todo tipo de obras, ya sea en nueva construcción o reforma, y especializada en piscinas.



Su objetivo prioritario es ofrecer a sus clientes el trato diferencial que les caracteriza. De esta manera, aportan garantía, tranquilidad y satisfacción al comprometerse a transformar un proyecto en una realidad, sin olvidar su obligación en cuanto a seguridad en lo que a obras se refiere y su compromiso con el medio ambiente.

Cualificados para realizar los retos de cada proyecto

Para ello, contamos con un equipo humano formado por profesionales cualificados y operarios con más de 20 años de experiencia en el sector, además de gente joven y dinámica, lo que nos permite llevar a cabo con firmeza los retos que se plantean en cada proyecto, adaptándonos a las necesidades de la época actual.

Garantía de seguridad y salud en la obra

Esta empresa se compromete a garantizar en todo momento la seguridad y salud en obra, ya que una de sus cualidades es la capacidad de poner los medios y conocimientos necesarios a disposición de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), sin olvidar la preservación del medio ambiente.



Calidad en todos los trabajos

Siempre atentos a sus necesidades, se comprometen en cada trabajo a ejecutar los proyectos con eficacia, dedicación, responsabilidad, rapidez, anticipación, flexibilidad, y por supuesto, calidad.

Más información

C/ Can Valero, 40. Polígon de Can Valero. Palma 971 25 37 92

Los servicios que pueden ofrecerle son construcción de obra nueva y reformas de todo tipo de edificaciones y piscinas.