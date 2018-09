Endesa i l´Associació Empresarial de Promotors Immobiliaris signen un conveni de col·laboració

Óscar Carreras Medina, vicepresident de PROINBA; Luis Martín Abati, gerent i president de l´Associació Empresarial de Promotors Immobiliaris de Balears PROINBA; el responsable d´Atenció al Client d´Endesa Energia, Rafael Nicolau; i la gestora de vendes a Balears, Lara C. Irurita Ferrer.

El gerent i president de l´Associació Empresarial de Promotors Immobiliaris de Balears PROINBA, Luis Martín Abati; el vicepresident de PROINBA, Óscar Carreras Medina; el responsable d'Atenció al Client d'Endesa Energia, Rafael Nicolau i la gestora de vendes a Balears, Lara C. Irurita Ferrer, han signat un conveni de col·laboració a través del qual Endesa Energia oferirà als associats de PROINBA el desenvolupament de solucions a mida que fomentin l'estalvi i l'Eficiència Energètica, l´autoconsum, la mobilitat elèctrica, entre d´altres.

L'objectiu del conveni és optimitzar a nivell comercial tots els aspectes relacionats amb solucions i projectes energètics i aprofundir en la millora de la informació i coordinació entre ambdues entitats, com també establir vies de canalització de les incidències que puguin ocasionar-se en la prestació d'aquest servei, que redundin en el benefici dels associats de PROINBA.



Dels diferents punts que Endesa ofereix als associats de PROINBA a través d'aquest conveni, es poden destacar els següents:

Optimitzar a nivell comercial tots els aspectes relacionats amb el subministrament energètic (alta en primera ocupació, alta/renovació de contractes d'obra).

Aprofundir en la millora de la informació, coordinació i processos entre ambdues entitats per donar un servei excel·lent.

Establir vies de canalització de les incidències que puguin ocasionar-se en la prestació d'aquest servei, que redundin en el benefici dels associats de PROINBA.

Endesa Energia assessorarà PROINBA i els seus associats sobre aquells aspectes que es considerin rellevants per part del seu col·lectiu, i ofereix en condicions preferents productes i serveis, entre els quals podem esmentar: -Subministrament d'energia (electricitat i gas). - Punts de Recàrrega de vehicle elèctric.

Per tal de facilitar la interlocució en aquest tipus de serveis, Endesa Energia posa a la disposició de PROINBA un servei específic de correu electrònic. S´assessorarà els associats de PROINBA sobre qualsevol aspecte relacionat amb el subministrament d'energia i amb els diversos productes i serveis que Endesa Energia posa a la disposició dels seus clients. Per la seva banda, PROINBA facilitarà els mitjans necessaris per divulgar entre els seus associats les possibles optimitzacions tarifàries que pugui oferir Endesa Energia.