Més per Palma propone un IBI progresivo para los propietarios que tengan más de dos viviendas

Més per Palma ha presentado este lunes una propuesta para modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de "frenar la especulación y garantizar el acceso de los residentes a la vivienda". La iniciativa busca corregir la concentración de propiedades en manos de empresas y multipropietarios, "que están expulsando a las familias de Palma del mercado inmobiliario".

La formación ha indicado que según el Catastro, el 54% de las 1.371 nuevas viviendas registradas en Balears en 2023 fueron adquiridas por empresas. "Hablamos de 740 viviendas, un dato que ha aumentado un 81% en los últimos cinco años. De estos pisos, el 79% ha sido comprado por empresas que han adquirido más de ocho pisos sólo en 2023. Esto supone un total de 584 propiedades.Además, en 2024 el 29% de propietarios de Baleares tienen tres o más viviendas en propiedad, y el 12,2% tienen más de cinco", ha detallado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

"Estos datos muestran que las empresas están acaparando la oferta de vivienda para sacar un rendimiento económico y hacer uso especulativo y turístico, no para garantizar el derecho de los residentes a una vivienda. Las familias están siendo expulsadas de la posibilidad de comprar una vivienda. En Palma, las llaves de las casas las tienen las empresas y no las familias residentes. Han convertido el acceso a la vivienda en un negocio especulativo, y no en un derecho fundamental", ha denunciado Truyol.

En este sentido, Més per Palma propone una modificación del IBI para que sea más progresivo para los multipropietarios. La formación plantea que la subida se aplique a partir de la tercera propiedad y que haya un aumento paulatino según el número.

Nuevos ingresos para alquiler social

"Actualmente, Palma tiene el IBI más bajo del Estado (0,445%), muy por debajo de ciudades como Valencia (0,57%), Sevilla (0,6758%) o Tarragona (0,953%). Esto ha favorecido que los grandes propietarios y los fondos de inversión acumulen pisos sin apenas coste fiscal, mientras que los residentes han visto cómo se disparaban los precios de alquiler y de compra. La nueva propuesta prevé aplicar un tipo diferenciado por tramos", señala Més per Palma.

De este modo, los propietarios de hasta dos viviendas mantendrían el IBI actual. A partir de la tercera vivienda "se establecerá un tipo progresivo que empezará en el 3% y que sumará un punto porcentual por cada propiedad adicional". Esta medida, considera Truyol, "generaría nuevos ingresos que se destinarían a programas de alquiler social y adquisición de viviendas para familias vulnerables".

"Por ejemplo, un propietario con una vivienda pagaría el IBI actual del 0,445%, equivalente a 337 euros por un piso de 130 m2. Si tuviera dos viviendas, pagaría 337 + 337 = 674 euros. Si tuviera tres, debería abonar 674 + 2.022 = 2.696 euros. Y así sucesivamente. Un fondo buitre con 10 viviendas pagaría un total acumulado de 33.700 euros. “Debemos recordar que, con la actual fiscalidad, un propietario con 10 viviendas de 130 m2 paga 337 euros por cada vivienda, es decir, 3.370 euros. Y todos sabemos que una empresa con 10 viviendas las utiliza para hacer negocio. Un negocio muy lucrativo y con beneficios muy elevados", ha detallado la regidora.

Un impuesto "contra la especulación y a favor de los residentes"

Truyol ha destacado la importancia de esta medida: "No podemos permitir que Palma se convierta en un paraíso para los fondos buitres mientras los residentes son expulsados. Con esta modificación del IBI hacemos justicia fiscal y protegemos el derecho de nuestros vecinos y vecinas a una vivienda."

La regidora ha señalado que "los que hacen negocio con la vivienda deben pagar más, y estos ingresos deben revertir en más viviendas asequibles". Y ha acusado al PP de "hacer rebajas de impuestos a los ricos, a los que más hacen con la ciudad, a los que hacen negocio con la ciudad tienen, porque pensamos que esto es de justicia".