Palma, colapsada por la manifestación de caravanistas

Las más de 200 autocaravanas que se han echado a la calle para manifestarse contra la ordenanza cívica promulgada por el gobierno municipal de PP-Vox están colapsando la circulación de Palma. La protesta motorizada ha salido desde el Brico Depot del polígono de Levante y ya ha recorrido la calle Manacor, transcurriendo ahora por Avenidas en dirección hacia la calle Industria. Aunque la Asociación de Caravaning Oasis (A.C.O.) y la Plataforma Autocaravanas Autónoma (la P.A.C.A), impulsores de la "marcha lenta", ya habían hecho públicas las calles que se verían afectadas por la protesta, no se han podido evitar los tapones formados en ciertos puntos de la ciudad.

El inicio y el final de la comitiva tardan en pasar por el mismo punto unos 15 minutos según las autoridades, ante lo que los conductores tan solo pueden o esperar o buscar una ruta alternativa. Los vehículos, más grandes que los turismos, circulan escoltados por la Policía Local y Nacional y los conductores tienen indicaciones concretas para ir por la ciudad. Deben saltarse todos los semáforos para una mayor fluidez del tráfico y siempre deberán responder a las órdenes de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, eso no ha evitado que los accesos a Palma se encuentren en este momento colapsados.

La protesta de los caravanistas en Palma, en imágenes / Guillem Bosch

Para entrar a la calle Manacor, tanto desde la Vía de Cintura como desde la carretera de Manacor, se ha formado un gran atasco a la salida del convoy de caravanas. También en el interior de Palma, en zonas como la calle Aragón, se han formado largas colas de coches al paso de la manifestación. Además, la Policía ha lanzado un mensaje desaconsejando a la ciudadanía desplazarse hasta el centro.

También a su entrada a la calle Ramón y Cajal han provocado un parón del tráfico rodado en las vías transversales como el Paseo Mallorca o la calle Miguel de los Santos Oliver, muy frecuentada para llegar a Sa Riera.

"Nos miran como si fuésemos delincuentes"

Baltasar ha estado presente en la manifestación, como muchos otros, pese a no vivir en una caravana. La suya es de uso recreativo pero aun así defiende las reivindicaciones de sus compañeros y también se muestra crítico con la nueva ordenanza. "Nos han prohibido muchos sitios a los que no podemos ir. Nosotros no acampamos ni ensuciamos, intentamos ser lo más respetuosos posibles, pero aun así después de esto ya se nos está empezando a mirar mal, como si fuésemos delincuentes", defendía este manifestante.

Con posterioridad ha atendido a los medios Javier Fuster, presidente de la Asociación de Caravaning Oasis (A.C.O.) y uno de los convocantes de la manifestación. Fuster se ha manifestado en la misma línea que ha vendo haciendo estas últimas semanas ante los medios, muy crítico con el alcalde y con la nueva ordenanza. "La reivindicación de hoy va por la ordenanza cívica que consideramos discriminatoria, arbitraria y que vulnerable a nuestros derechos. No está bien redactada", señalaba.

"El señor alcalde -Jaime Martínez, del PP- la única política que está haciendo es la de barrer para casa del vecino", aseveraba el presidente de ACO, quien también ha explicado que presentarán alegaciones a la norma y hablarán con los demás partidos políticos del Ayuntamiento para presentar una nueva propuesta.

Además, en relación a a cifra de caravanas que hay en Mallorca, que el alcalde situaba en 5.000 y la UIB en 150, ha indicado a grosso modo que en la isla hay más de 1.000 de estos vehículos, acordándose de Jaime Martínez, de quien espera que "se le dé mejor contar con los dedos que contar caravanas".

Por su parte, José Antonio de los Rios, delegado de la Plataforma Autocaravanas Autónoma (La P.A.C.A), también es usuario recreativo de este tipo de vehículos y se ha sumado a la protesta para apoyar a sus compañeros en sus reivindicaciones. "A mí me afecta porque también nos prohíbe que estemos aparcados, y dice que el estar dentro es acampar, cuando acampar es muy diferente a estacionar. O sea, acampar es cuando lo que tienes dentro lo sacas al exterior, sacas mesas, sacas sillas, eso es acampar. Pero si estás dentro del autocaravana no es acampar, esto es pernoctar, y la pernoctación está legalizada y está aprobada tanto en España como en toda la comunidad europea", defendía.

De los Rios reivindicaba además las peticiones que desde el colectivo se han hecho al alcalde: "Le pedimos que haga lugares habilitados donde podamos estar. Porque además, es que está diciendo que a los diez días de estar estacionados en un sitio, tienes que desplazarte 250 metros. Es totalmente absurdo eso. Porque ya para un vehículo que son un metro o dos metros es trabajoso encontrar un apartamiento, pues si es de 5 y 8 metros es totalmente nefasto e imposible".