Esto buscan los creadores de Maricastaña en los nuevos dueños: podrías ser tú

Después de nueve años como referente de la moda alternativa en Ciutat, la tienda Maricastaña cierra sus puertas, pero no sin antes buscar a alguien que tome el relevo y continúe su legado. No buscan simplemente compradores, sino personas con un perfil muy específico: emprendedores con pasión, energía y un amor inquebrantable por el pequeño comercio. “Queremos a alguien que tenga brillo en los ojos, esa chispa que no se opera”, confesó Vicky Pinar, cofundadora de la marca, ayer a Diario de Mallorca.

Los requisitos: más allá de la experiencia, se busca actitud

El perfil que buscan para tomar las riendas de Maricastaña va más allá de un simple empresario. Debe ser alguien, en primer lugar, con actitud positiva y energía desbordante. La filosofía de Maricastaña siempre ha sido el positivismo, la energía, el color y la autenticidad. Los nuevos dueños debe ser esencial que transmitan cercanía y buen rollo, y que disfruten creando un espacio donde la gente se sienta bien. "Necesitamos a alguien que tenga muchas ganas de llenar el mundo de color", afirmó Pinar.

En segundo lugar, los nuevos dueños deben irradiar pasión por la moda alternativa, deben entender el concepto de Maricastaña, que apuesta por prendas originales, estampados atrevidos y una moda que cuenta historias. Además, deben atesorar un inquebrantable espíritu emprendedor y compromiso total. La tienda no es un trabajo de oficina con horario fijo, tal y como avisan: se necesita a alguien que no le importe contestar correos mientras otros están de vacaciones, que entienda que emprender significa entregarse para sacar adelante el comercio local a pesar de las adversidades

Sin duda, los nuevos dueños deben sentir amor por el pequeño comercio. La tienda ha sido un símbolo de resistencia frente a las grandes cadenas. Se necesita a alguien que apoye los negocios locales de Palma, que valore la relación con los clientes y que luche por mantener viva la esencia de los pequeños emprendimientos. "Emprender es complicado, pero con un sueño por el que no te de pereza levantarte por las mañanas se puede. Ojalá se ayudara un poco más a estos pequeños proyectos y a llenar de magia Mallorca", sentenció la empresaria.

Una oportunidad única para soñadores valientes

Vicky Pinar y Sergio Gamisans han dejado claro que este traspaso no es solo una cuestión de dinero. No venderán la tienda a cualquiera, sino a alguien que realmente quiera seguir con la esencia de Maricastaña. Mientras esperan encontrar a la persona ideal para continuar con la historia de la tienda, los fundadores se enfocan en su próximo proyecto, La Vida Mola, con el que esperan seguir transmitiendo su filosofía de vida a través de la moda.