El PSOE de Palma pide la comparecencia urgente del alcalde por "su nulo interés" por la app de la EMT

El PSOE Palma ha criticado "nulo interés" del alcalde en mantener y mejorar la EMT. "El último ejemplo es la aplicación de Mobipalma, que lleva siete días sin funcionar. Además, el equipo de gobierno no tiene ninguna previsión de cuándo podrá estar operativa. No está en sus prioridades. Se han dado prisa para gastar 80 millones en la compra de Gesa y no tienen tiempo para mantener un servicio que usan miles de ciudadanos cada día", ha afirmado el portavoz de los socialistas, Xisco Ducrós.

Asimismo, ha afirmado que los socialistas van a pedir la comparecencia urgente del alcalde para que explique por qué no están manteniendo el servicio cuando la solución está en sus manos gracias al anterior equipo de gobierno. "El 9 de enero de 2023 se formalizó el contrato para cambiar la aplicación y se empezaron los trabajos. Tenían un año para terminar el trabajo. A día de hoy, seguimos sin saber nada y ya han pasado dos años. No les interesa nada la EMT, no les interesa mejorarla, dejan de lado a todas aquellas personas que usan el bus, que son muchas", ha afirmado Ducrós.

"Se trata de voluntad política"

Para el portavoz adjunto, Francesc Dalmau, "no se entiende la desidia del alcalde, no cree en el transporte público y lo demuestra cada día". "Hemos pedido numerosas veces en el pleno que se destinen más recursos a la EMT, pero siempre nos han votado en contra", ha indicado Dalmau.

En el fondo, "se trata de tener voluntad política pero tienen la solución en sus manos y no les interesa aplicarla", ha añadido.