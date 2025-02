La 'app' de la EMT se cae y Cort no sabe cuándo se lanzará la nueva pese a que debía estar lista en enero

La 'app' de la EMT agoniza y el Ayuntamiento de Palma no tiene fecha para lanzar la nueva pese a que prometió que estaría en funcionamiento en enero. El departamento de Movilidad que dirige Toni Deudero aseguró el pasado septiembre que se trabajaba en el desarrollo de una nueva herramienta que solucionaría los múltiples fallos que provoca la actual desde hace más de un año, cuando quebró la empresa que se encargaba de su mantenimiento. Sin embargo, iniciado febrero la 'app' no está lista y el Consistorio no aventura ningún plazo para su puesta en marcha.

Desde hace días los fallos son generalizados en la actual 'app'. Si en los últimos meses los problemas y caídas eran regulares pero intermitentes, a día de hoy la herramienta no da información sobre el tiempo de paso de los buses en cada parada. De hecho, ayer tampoco era posible descargarla desde el móvil o desde la web de la EMT de Palma.

La web y la 'app' no dan información sobre el paso de bus en cada parada. / DM

Junto con la nueva aplicación de Mobipalma, el plan del Ayuntamiento era presentar una nueva web también en enero. Este periódico ha preguntado en reiteradas ocasiones al área de Movilidad cuándo estarán disponibles estas herramientas sin obtener ninguna respuesta.

El área de Movilidad tampoco aclara cómo se financiarán. En una comparecencia pública en septiembre, Deudero informó de que se lanzarían con 300.000 euros de fondos europeos. Sin embargo, este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, indicó que el Consistorio procedería a licitar en breve un nuevo contrato para que una empresa gestione la 'app' y la web. En este caso, desde el departamento de Deudero tampoco se ofrece ninguna aclaración.

Si finalmente se abre un proceso para licitar este servicio, el plazo para tener disponibles las nuevas herramientas se alargará semanas o meses, pese a que la previsión del regidor era que estuvieran plenamente operativas el 1 de enero. "Este septiembre finaliza el planificador de rutas y en octubre finalizará el bloque de información de líneas, paradas y tarifas. A principios de diciembre se pondrá en marcha una versión en pruebas. Si la experiencia es positiva, se lanzará en enero", destacó Deudero en aquella comparecencia.

Esos plazos han quedado totalmente obsoletos y en estos momentos la 'app' no es viable. Hace días que no da ningún tipo de información sobre el paso de los buses en cada parada en tiempo real, una de las funcionalidades más utilizadas y valoradas por los usuarios. Sin embargo, la herramienta parece completamente caída y no sirve para estimar cuánto tardará el bus en llegar a una determinada parada.

Una tecnología obsoleta

La 'app' tampoco informa sobre las líneas de buses a disposición de los usuarios, ni de la ubicación de las paradas. "En el siglo XXI no se puede tener un transporte urbano sin una aplicación que sea adecuada al servicio que se le tiene que dar al ciudadano, y más en un momento en el que se ha pasado de 40 a 60 millones de viajeros anuales", destacó el alcalde el lunes acerca del notable incremento que ha tenido el bus como consecuencia de la gratuidad.

La futura 'app', cuando esté disponible, incorporará algunas novedades. Por ejemplo, dará servicio durante el trayecto para que el usuario vea en tiempo real por dónde se está desplazando. Y un nuevo planificador de rutas para adecuarse a sus necesidades desde el origen hasta el destino. A la espera de concreta de que lleguen esos avances, los usuarios del bus de Palma seguirán sufriendo una tecnología obsoleta y actualmente fuera de servicio.

