Adiós al Café A Tres Bandas de la plaza Barcelona, se traspasa un epicentro cultural de los mallorquines en Palma

Palma pierde otro de sus lugares de reunión favoritos, el Café A Tres Bandas de la plaza Barcelona, un local que es más que un bar y que en la última década se ha caracterizado por su programación cultural y por ser un importante trampolín para artistas emergentes. El local continúa abierto, pero su alma mater, Magdalena Cantalapiedra, necesita un respiro después de doce años al frente del establecimiento, que ya llevaba más de 30 años abierto en el barrio de es Fortí como un punto de encuentro con billar para los vecinos.

“Necesito descansar un poco, tener algo de tiempo para mí y para la familia, me toca vivir un poco porque me paso la vida aquí dentro”, explica Cantalapiedra a DIARIO de MALLORCA. “Esta decisión se produce porque ya no puedo más, es una cuestión personal, porque el proyecto me ha llenado durante muchos años. La cultura ha tenido su espacio aquí, hemos dado oportunidades a muchos artistas emergentes, a funciones de teatro, improvisación, micro abierto, presentaciones de libros o charlas”, enumera.

Magdalena Cantalapiedra, en el Café A Tres Bandas. / Òscar Pons

A Cantalapiedra le gustaría que alguien pudiera hacerse cargo del A Tres Bandas tal y como está enfocado en estos momentos, pero es consciente de que es difícil. “El que entre aquí ha de tener total libertad”, comenta la responsable del Café.

La pandemia también pasó factura a nivel económico y emocional a la impulsora de este proyecto. “Tuve un socio y desde la covid estoy sola. No ha sido fácil, pero lo hemos sacado adelante”, reconoce.

Una gran familia

Cantalapiedra confiesa que lleva dos semanas llorando mucho. “Somos una gran familia, ya son muchos años. Esto es como una ruptura, es un duelo que tengo que pasar”, añade.

La dueña del negocio cree que este tipo de locales lo tiene muy complicado para sobrevivir, “tenemos muy poquita ayuda. Esto lo haces por vocación durante una temporada, pero económicamente da para lo que da y luego además ni te puedes coger 15 días de vacaciones”, reflexiona.

Magdalena Cantalapiedra. / M.C.

Café emblemático

El Café A Tres Bandas es un establecimiento emblemático de la capital balear que lleva abierto desde 1985. En los últimos doce años ha sido la casa de artistas y también de La Subversiva, un encuentro que se lleva a cabo los últimos jueves de cada mes de micro abierto donde la gente que acude y lo desea sube a recitar poesía.

El billar, los libros, los juegos, los monólogos, los escenarios y las palabras en la pared hacen de este bar un espacio único en la ciudad. Todo ello se puede acompañar de una picada de nachos o pa amb oli.