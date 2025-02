Protesta de los vecinos de Son Cladera por el cierre de la última oficina bancaria

Un grupo de unas 50 personas residentes la mayoría en la barriada de Son Cladera se han concentrado esta mañana frente a la sede principal de La Caixa para exigir a la entidad que abra una oficina física en esta barriada de Palma. La última oficina fue cerrada hace ahora algo más de seis meses y si los habitantes de esta zona de la ciudad quieren realizar una operación bancaria tienen que desplazarse, o bien al Polígono de Son Fuster, o a la barriada de s ´Indioteria. En cualquiera de los dos casos deben recorrer una distancia de alrededor de medio kilómetro, con la circunstancia de que en Son Cladera son muchas las personas mayores que viven en la barriada y que, por problemas de movilidad, no pueden recorrer esta larga distancia.

La desaparición de las oficinas bancarias es una situación que no sufre únicamente Son Cladera, sino que se ha extendido también por otras zonas, tanto en Palma, como en diferentes localidades de la isla. La concentración bancaria también ha acelerado el cierre de estas sedes donde los clientes eran atendidos por el personal de la entidad para realizar la gestión que precisaban. La apuesta por la tecnología, que permite realizar muchas de estas gestiones bancarias a través de internet, también ha sido una de las razones principales por las que cada vez van desapareciendo más oficinas bancarias.

Los vecinos de la barriada de Son Cladera se han concentrado en las Avenidas de Palma y se han situado frente a la puerta de la sede principal del banco, portando una pancarta y panfletos, en los que exigían que, no solo se pueda disponer de un cajero automático, sino que se abra de nuevo la oficina que fue clausurada hace unos meses.

Juan Sánchez, el portavoz del grupo, explicó que esta concentración no es un capricho, sino que se trataba de una necesidad, porque Son Cladera es un barrio con una población muy envejecida, que le cuesta trasladarse tan lejos para poder realizar una gestión económica. Recordó Sánchez que en Son Cladera residen unas 10.000 personas, por lo que entiende que el volumen de población es lo suficientemente elevado para que, al menos, haya una oficina bancaria abierta.

Protesta de los vecinos de Son Cladera por el cierre de la última oficina bancaria / Ana B. Muñoz

El portavoz explicó que los vecinos, al enterarse de que la sede bancaria iba a cerrar sus puertas, inició una campaña de recogidas de firmas. Se recogieron un millar de firmas, exigiendo el mantenimiento de dicha oficina. Estas firmas fueron entregadas el pasado mes de octubre en la sede principal de La Caixa. Juan Sánchez detalló que hace poco más de quince días se recibió una carta de la entidad financiera, dando respuesta a esta reivindicación. Y en ella se detallaba que se habían repasado los datos que habían justificado el cierre de esta sede y la conclusión era que dicha decisión fue acertada. Por lo tanto, en base a esta contestación, la entidad bancaria descarta, al menos de momento, reabrir de nuevo su sede de Son Cladera.

Los vecinos afirmaron esta mañana que no están conformes con la respuesta recibida, sobre todo porque no se ha tenido en cuenta los problemas personales, sobre todo de movilidad, que tienen muchos residentes de la barriada. En varios de los carteles que mostraron exigían que la administración obligue al banco a reabrir la oficina, sobre todo pensando en estas personas ya mayores que no saben realizar operaciones a través de un ordenador.

Los manifestantes coincidieron en que, como mínimo, están obligados a realizar un recorrido a pie de más de 20 minutos si quieren realizar una gestión bancaria, y que este recorrido representa un gran esfuerzo físico para muchas personas. La única alternativa que tienen es que algún familiar les acerque en coche hasta el cajero automático que está ubicado en el polígono de Son Fuster, ya que de lo contrario no tienen la posibilidad de disponer de dinero en metálico.

Los vecinos han anunciado que irán repitiendo estas protestas hasta que alguien les atienda y se acepte su reivindicación.