El mercado del Olivar de Palma también aplica el sistema de cobro para utilizar los baños

Los baños del mercado del Olivar, en Palma, ya no son gratuitos. Los usuarios que pretenden acceder a esta zona tienen que pagar un euro 50 y el pago se realiza a través de una tarjeta de crédito. Este sistema de pago se viene aplicando desde hace unos días y se sigue la misma política que desde la semana pasada se estableció en el mercado de Pere Garau, donde también es obligatorio pagar para poder acceder a los baños, aunque el precio se limita a 50 céntimos.

Esta medida ha sido apoyada por los mismos comerciantes del mercado, que son los que financian la limpieza de este espacio. Hace ya meses que se venía denunciando que había mucha gente de la calle que acudía a los aseos del mercado y después no consumía o no realizaba ninguna compra. Se ha visto en ocasiones a personas sin hogar que utilizan la instalación para asearse y en más de una vez se ha comprobado que los toxicómanos también emplean este espacio acotado para inyectarse la droga.

Los comerciantes denunciaban que había días que era imposible utilizar los baños por la suciedad que dejaban estas personas que no eran clientes, por lo que abogaban por encontrar una solución para tener este espacio en unas condiciones adecuadas de limpieza.

Como es casi imposible controlar que la persona que utiliza los aseos es, o no, cliente del mercado, se ha optado por instalar un torno frente a la puerta. Con este sistema solo se puede acceder a esta zona abonando los 50 céntimos. No se permite el pago en metálico, al igual que en el mercado de Pere Garau, y el dinero se abona a través de la tarjeta de crédito.

Los comerciantes no pretenden perjudicar a los clientes al imponer este sistema de pago. Cada puesto de venta repartirá entre sus clientes una tarjeta, en la que figurará un código QR, que servirá para acceder a los baños de manera gratuita. En cambio, las personas que únicamente entraban en el mercado por la necesidad de acudir al baño sí que tendrán que pagar la correspondiente cuota.

Esta medida de pago ya se viene imponiendo desde hace años en otras ciudades europeas y los responsables del mercado la apoyan porque de esta manera se conseguirá que los baños estén limpios, porque se limitará la entrada de usuarios.

Otro objetivo de esta medida es que el dinero que se recaude sea suficiente para financiar el coste de la empresa de limpieza que se encarga del mantenimiento del cuarto de baño y que el dinero también sirva para pagar los productos de limpieza. El coste de este servicio de limpieza, hasta ahora, lo asumían los propietarios de los diferentes puestos de venta de uno de los mercados más importantes de Palma.

Frente a la puerta del baño se ha colocado un letrero, escrito en varios idiomas, donde se informa que el precio para utilizar esta instalación es de un euro. Sin embargo, también se señala que el uso es gratuito, siempre y cuando se compre, o se consuma, dentro de este popular mercado de Palma.