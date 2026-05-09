El mercado de Pere Garau de Palma obliga a pagar 50 céntimos para utilizar el baño

Orinar o realizar otras necesidades fisiológicas en el baño público del mercado de Pere Garau ya no es gratuito. Desde el sábado está funcionando un sistema de pago obligatorio para utilizar los baños. Los usuarios que quieren acceder a los aseos tienen que pagar 50 céntimos. El mercado ha colocado un torno que solo permite la entrada si se abona esta cantidad a través del pago con una tarjeta de crédito. El aparato no acepta monedas.

El sistema de pago para utilizar los lavabos se impondrá este año en los tres mercados municipales de Palma, pero ha sido el de Pere Garau el primero en aplicarlo. Tanto el de Mercat del Olivar, como el de Santa Catalina, impondrán este pago en las próximas semanas.

Este sistema de pago ha sido propuesto por la presidenta del Mercat de Pere Garau. Paquita Bonnín explicó que casi todos los días los lavabos se convertían en un espacio donde no se podía entrar, por la actuación de los incívicos. Había indigentes que se aseaban en esta instalación y según Bonnín, muchos de ellos tenían la costumbre de orinar, o incluso defecar, en el suelo. “No hay derecho que una persona tenga que quitar la mierda que la gente deja en las paredes del baño”, señaló la comerciante.

No son los únicos episodios incívicos que se han descubierto y que han obligado a limitar la entrada en los lavabos. Bonnín explicó que muchas clientas se dedicaban a limpiar el pescado en los lavabos del mercado y otras tenían la costumbre de llevarse el gel que se utilizar para lavarse las manos, para utilizarlo después en sus casas. También se detectó la desaparición diaria de rollos de papel de water, que financiaban los propios vendedores.

La presidenta del Mercado de Pere Garau quiso dejar claro que con este sistema de pago la intención no es recaudar dinero. La recaudación servirá para financiar a la empresa de limpieza que está contratada por el mercado. Esta empresa es la que envía a una limpiadora por la mañana y a otra por la tarde, para que los lavabos estén limpios y puedan ser utilizados por los clientes que acuden al mercado para realizar sus compras. Con la recaudación se financia la contratación de estas dos mujeres y se paga los gastos de compra de todo el material de limpieza que se utiliza. Antes de que se aplicara este sistema de pago el coste de la limpieza era de unos dos mil euros mensuales, que financiaban los propios vendedores del mercado. El objetivo es que el dinero que se recaude sea suficiente para comprar los productos que se emplea para limpiar los baños y la contratación de las dos empleadas de limpieza.

Este sistema de pago también tiene opiniones en contra, sobre todo los vendedores exteriores. Hace varios meses que la presidenta del mercado citó a una reunión a los comerciantes que exponen sus productos en el exterior del mercado de Pere Garau. En la primera reunión se convocó a los agricultores que venden frutas y verduras, y en la siguiente a los vendedores ambulantes de ropa. A la primera sí hubo asistencia. A la segunda no se presentó nadie.

En esta reunión se les planteó que tendrían que pagar una tarifa plana de cinco euros cada mes y ello les permitiría utilizar el cuarto de baño las veces que consideran necesario. Se les explicó la razón de este cambio y la mayoría aceptó esta condición. De hecho, muchos de estos vendedores ya han pagado este primer cargo del mes.

Sin embargo, los vendedores ambulantes de ropa no están conformes con este control que se ha instalado en la puerta del cuarto de baño y ninguno de ellos ha pagado el dinero que se les exige. Casualmente, ayer la habitación que se utiliza en el interior del mercado como probador de ropa, para facilitar la compra de los clientes, apareció con restos de excrementos humanos y con manchas de orina en el suelo y en las paredes.

Los trabajadores de los puestos interiores del mercado tampoco van a pagar para entrar en los lavabos cada vez que tengan la necesidad de usarlos. Ellos tendrán entrada libre en este espacio del mercado.

Esta medida ha contado con la oposición de algunos vendedores, que consideran que obligar a pagar por utilizar el baño público lo que hace es alejar a los clientes. “Pueden ir a comprar al supermercado porque allí no te hacen pagar para ir a orinar”, recordó una de las vendedoras, que tampoco entiende que el sistema para entrar solo permite el pago a través de una tarjeta de crédito y no acepta monedas.

En cambio, los que sí apoyan este pago han señalado que desde que se instaló el torno en la entrada al final de la jornada el lavabo está limpio, porque los toxicómanos que utilizaban este espacio para drogarse, o las personas sin techo que iban a asearse, ya no lo hacen y ello se traduce en un mejor estado de limpieza de un lugar por donde pasan centenares de personas todos los días.

Este método de pago para ir al baño ha empezado por el mercado de Pere Garau, pero pronto se aplicará en el del Olivar. Sin embargo, en este último espacio la estrategia va a ser distinta. Los comerciantes entregarán a los clientes que compren una tarjeta, en la que figurará un código QR. Ello permitirá la entrada gratuita al cuarto de baño. En cambio, los que no compren y tengan necesidad de acudir al wáter, sí tendrán que pagar por entrar.