Pimeco pide que el proyecto del edificio de Gesa incluya 2.000 plazas de aparcamiento

La Patronal del Pequeño y Mediano Comercio (Pimeco) ve "imprescindible" que el proyecto de reconversión del edificio de Gesa contemple la creación de un aparcamiento de unas 2.000 plazas para evitar disfunciones en el barrio de Nou Llevant, ya que el Ayuntamiento de Palma tan solo proyecta 700 plazas en el proyecto de reforma presentado en diciembre de 2025.

La entidad ha defendido en una nota que, de esta manera, también se garantizaría una respuesta adecuada a las necesidades de movilidad, acceso y funcionamiento de esta zona estratégica de Palma. Desde Pimeco han subrayado que esta demanda no responde a una opinión aislada, sino que está respaldada por los propios planes municipales, ya que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Palma, aprobado en 2022, reconoce un déficit estructural de casi 15.000 plazas de aparcamiento en la ciudad.

El plan de 2014 ya advertía de las dificultades específicas en el corredor de Llevant, zona en la que la falta de aparcamiento agravaría los problemas de movilidad en el barrio. De hecho, el propio plan plantea la necesidad de habilitar espacios disuasorios ante la falta de soluciones suficientes en este ámbito urbano, ha recordado la patronal.

Para la organización, el aparcamiento no es un problema, sino parte de la solución. "Cuando el coche tiene un lugar donde aparcar, desaparece de la calle y permite ganar espacio para el peatón", han alegado desde Pimeco.

En esta línea, la patronal ha insistido en que el entorno de Gesa es un punto estratégico donde confluyen actividad económica, equipamientos públicos y desplazamientos diarios y que su reconversión "no puede abordarse únicamente desde la protesta vecinal".