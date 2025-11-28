Emaya puede acordar el despido del trabajador que aprovechó las horas sindicales para viajar a Bali

El representante sindical en Emaya que está siendo investigado por, supuestamente, utilizar las horas sindicales para viajar a Bali, está inmerso en un expediente interno que podría abocar a su despido disciplinario. Aunque todavía no ha concluido la fase de tramitación, la empresa, que tiene pruebas documentales de que el representante del sindicato CGT viajó a principios de mes a Indonesia y que lo hizo sin solicitar los días de vacaciones que le corresponden, podría considerar esta actuación como falta muy grave, que en la mayoría de ocasiones ha concluido con una propuesta de despido disciplinario. No sería la primera vez que Emaya acuerda esta medida tan drástica cuando ha descubierto, por ejemplo, a empleados que estando de baja médica, estaban realizando otras actividades que precisaban un esfuerzo físico.

El trabajador que está siendo sometido a este expediente fue elegido enlace sindical por la organización que está presente en las mesas de negociación de la empresa municipal. Trabaja en el departamento de aguas y su destino es en la planta potabilizadora de Son Tugores.

Fuentes internas han señalado que la empresa descubrió los hechos cuando el trabajador entregó un parte de baja médica, como consecuencia de un accidente que había sufrido durante estas vacaciones en Indonesia. El documento estaba firmado en Bali, una circunstancia que lógicamente llamó la atención porque no constaba que el sindicalista estuviera de vacaciones. Se comprobó, además, que había solicitado poco antes la acumulación de las horas sindicales que le correspondía como representante de los trabajadores frente a la empresa. Debido a que ningún integrante de los dos comités de empresa que tiene Emaya están liberados, la empresa tiene la obligación de cederles a los sindicalistas una serie de horas, reduciendo por tanto su horario laboral, para dedicarlas a esta función de representación de los empleados. Aunque pueden acumular horas, que se pueden convertir en varios días sin tener la obligación de acudir a trabajar, ningún representante sindical está autorizado a aprovechar este tiempo para realizar un viaje, como en este caso ha sido a Bali.

El trabajador expedientado tiene hasta el viernes para presentar las alegaciones que le ha solicitado el instructor, para que explique las razones que justifiquen su comportamiento. Su situación es complicada, porque a la empresa le consta que ya no le quedaban días de vacaciones por disfrutar y que su viaje a Indonesia solo se entiende si aprovechó la acumulación de las horas sindicales para realizar este largo desplazamiento hasta Indonesia.

La empresa también ha comunicado al comité de empresa el inicio de esta investigación interna, así como al sindicato del que forma parte el trabajador. Será precisamente el instructor el encargado de valorar la gravedad de los hechos, si es que así lo interpreta, y será quien proponga la medida disciplinaria que, a su juicio, se debería adoptar. La decisión definitiva corresponde a la dirección de la empresa. En el caso de que se decida el despido disciplinario, a este empleado no le correspondería ninguna indemnización económica. El trabajador podría ejercer su derecho de recurrir esta decisión ante los tribunales.