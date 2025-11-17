El final del camino de la pizzería Giovanini

Del horno de la pizzería Giovanini de Palma ya no volverán a salir más platos. El emblemático restaurante de la calle Apuntadores de Palma cerró el domingo por la noche definitivamente las puertas, para dar paso a otro negocio, aún por determinar, en este espacio de gran afluencia turística. Pero el dueño del restaurante, Miguel Turmo, junto al cocinero Leo Gámez, que le ha acompañado en esta aventura que se ha prolongado durante 35 años, convirtieron la despedida en una fiesta.

Muchos de los miles de clientes que en alguna ocasión han cenado en esta conocida pizzería de Palma no quisieron perderse la fiesta de despedida. Y la clientela quiso rendir el homenaje que se merecían a Miguel y a Leo. Se les entregó una placa en la que se les agradecía el trabajo tan profesional que habían desarrollado en este emblemático negocio y después un regalo que ninguno de los dos esperaba: un casco de moto. Y es que para Miguel y Leo empiezan ahora una nueva aventura, pero lo hacen con el cariño de unos clientes que quisieron agradecer el exquisito trato que siempre recibieron de los responsables que han dirigido este restaurante.

Los clientes obserquiaron de regalos al dueño y al cocinero de la pizzería / J.F.M.

La pizzería cierra sus puertas, no por el deseo del propietario, sino porque se ha visto atrapada en un aumento inasumible del precio del alquiler del local. El contrato termina este mes y el propietario no puede asumir el dinero precio que le exigen por renovar el contrato. Y ante estas circunstancias, a Miguel Turmo no le ha quedado más remedio que renunciar al negocio al que ha dedicado toda su vida.

Miguel Turmo ha sido un testigo privilegiado de toda la evolución que ha sufrido la barriada de la Lonja de Palma en los últimos años. Pasó de ser una zona donde acudía la clientela local, a ser un espacio donde casi todos los clientes son extranjeros. Y con este cambio, los alquileres de los locales se han disparado y no todo el mundo lo puede pagar.

Miguel Turmo recibió el cariño de los clientes de la pizzería Giovanini de Palma / J.F.M.

A la fiesta de despedida acudieron clientes que prácticamente todas las semanas acudían a cenar a la pizzería, que se marcharon con la tristeza que representa el cierre, pero con el buen recuerdo de que han podido disfrutar de uno de los restaurantes más emblemáticos de Palma. Por desgracias estos negocios, donde por encima de todo se sitúa la buena comida y el buen trato a los clientes, están condenados a desaparecer. Los edificios de la zona de la calle Apuntadores se están vendiendo a precio de oro y los dueños quieren recuperar la inversión. Por eso, los alquileres que se exigen son imposibles de asumir, sobre todo para un restaurador como Miguel que nunca ha pretendido hacerse rico, sino solo tratar al cliente como un amigo. De allí que su clientela respondiera el pasado domingo por la noche en la última ocasión que la pizzería Giovanni abrió sus puertas. A partir de hoy se convierte en otro negocio que se ha visto obligado a cerrar por el alza de los precios de alquiler.