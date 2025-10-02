Emaya interviene para eliminar grafitis de edificios protegidos de Palma
La empresa municipal actúa fachadas emblemáticas como la de Can Pujol, en el barrio de Santa Catalina, declarada Bien de Interés Cultural
El Ayuntamiento de Palma, a través de la empresa municipal Emaya, está realizando nuevas actuaciones para la eliminación de grafitis en edificios históricos y protegidos de Palma después de que el pasado 16 de septiembre se aprobó esta intervención por parte de la Comisión del Centro Histórico. Esta actuación, que ya ha empezado a ejecutarse, se continuará desarrollando hasta finales del mes de octubre, y ya ha incluido las fachadas de Can Pujol, edificio emblemático del barrio de Santa Catalina declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Consell de Mallorca; la iglesia de la Verge del Carme; la iglesia de Santa Catalina Thomàs; la iglesia de la Immaculada Concepció (Sant Magí), y el Auditorium de Palma.
La empresa municipal ha reforzado de forma significativa sus servicios de limpieza de pintadas vandálicas en los últimos años, consolidando su compromiso con la mejora del entorno urbano.
Entre los meses de enero y julio de 2025, las intervenciones de retirada de grafitis en edificios, mobiliario urbano y vía pública se han incrementado en un 97% respecto al mismo período de 2024.
Sanciones de hasta 3.000 euros
En palabras del teniente de alcalde y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, “esta notable reactivación no sólo refleja el refuerzo de los medios destinados a esta tarea, sino también una apuesta decidida por mantener una ciudad más limpia y cuidada”.
Cabe recordar que la nueva Ordenanza Cívica contempla sanciones económicas de hasta 3.000 euros para los autores de los grafitis, especialmente si se realizan en edificios protegidos, catalogados o emblemáticos.
Esta normativa no sólo busca disuadir a fin de prevenir las conductas incívicas, sino que también pretende reforzar el compromiso colectivo con el respeto al espacio público y la conservación del patrimonio urbano.
