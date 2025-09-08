Un caballo de galeras se desploma en Palma y los turistas no se bajan para ayudarlo

Esta mañana un caballo de galeras se ha desplomado en el centro de Palma, mientras arrastraba la calesa que paseaba a cinco turistas por la ciudad.

Según ha informado el partido animalista Progreso en Verde, este incidente se ha producido alrededor de las once y media de la mañana de hoy lunes en la calle de la Carnisseria, en Palma. De pronto, el animal se ha desplomado y la formación política afirma que los turistas ni se han bajado de la calesa, ni tampoco se han preocupado lo más mínimo por el estado del animal, pese a que el equino se encontraba inmóvil, tumbado sobre el asfalto.

Según algunos testigos del incidente, el conductor no sabía cómo reaccionar ante esta situación, ni tampoco inició ninguna maniobra para levantarlo. El conductor señaló a los testigos que el caballo había sufrido un resbalón, pese a que el animal ha permanecido varios minutos en el suelo sin poder moverse.

“Es una vergüenza. Intentar engañarnos como cada año diciendo que son resbalones del caballo y nada más, pero es mentira. Los caballos están exhaustos tras la explotación sufrida en los últimos meses de trabajo y apenas tienen fuerza para mantenerse en pie”, se asegura desde el partido animalista. También denuncian que muchos de los equinos que arrastran las galeras “no llevan las herraduras en buen estado, por lo que queda demostrada la nula implicación del Ayuntamiento de Palma en cuestión de protección animal. Durante todo el verano se han detectado animales desnutridos o cojos y han seguido trabajando como si nada”. El partido Progreso en Verde afirma que estas situaciones solo ocurren en la ciudad de Palma, ya que en otros lugares “ya habría costado la silla a más de un responsable político”. El partido también señala que “estamos hartos de las amenazas de algunos conductores de galeras sobre las personas que graban los desplomes de los caballos, sobre todo en el caso de las amenazas a las mujeres”, asegura Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.

Amengual acusa al PP de rendir pleitesía a los conductores de las galeras y pasar por alto sus continuas infracciones. Además, detalla una larga lista de irregularidades cometidas por los propietarios de estos animales, sin que se haya adoptado la más mínima decisión política para evitar la explotación de estos caballos.

El incidente de hoy se suma al desplome que sufrió el sábado otro caballo de galeras, frente a la iglesia de Sant Nicolau, en Palma. El animal mostraba claros síntomas de agotamiento y al fallarle las fuerzas, se desplomó. El equino, que parece que sufrió un episodio de deshidratación, fue atendido por el conductor de la calesa y por varios turistas, que además de tranquilizarlo, le proporcionaron agua. A los pocos minutos el animal se reincorporó.

La polémica sobre esta actividad turística es muy antigua y son varios los grupos animalistas que han venido denunciando la explotación de estos caballos y el esfuerzo que tienen que hacer para arrastrar las calesas.