Se abre el plazo para participar en los Premios Defensa 2025: 15.000 € en juego y un homenaje a la cultura militar

El Ministerio de Defensa ha lanzado la XXVI edición de los Premios Defensa 2025, una convocatoria que busca acercar a la sociedad española los valores, la historia y la actualidad de la defensa, la paz y la seguridad. El premio total alcanza los 25.000 euros, repartidos en tres modalidades, además de una figura en bronce de Miguel de Cervantes y un diploma acreditativo para cada ganador.

Orden de convocatoria para los Premios Defensa 2025 Orden de convocatoria para los Premios Defensa 2025

Las modalidades del concurso son el Premio José Francisco de Querol y Lombardero, centrado en investigaciones de derecho militar y cultura de defensa, con un premio de 5.000 euros; Medios de Comunicación, que se dividen en tres subcategorías —prensa escrita y digital, radio y audiovisual— para trabajos difundidos en 2024 sobre defensa, paz y seguridad; y Fotografía, para imágenes que destaquen los valores de las Fuerzas Armadas, con un premio de 5.000 euros. Cabe destacar que, en la cateegoría de Medios de Comunicación, el premio asciende a 15.000 euros, divididos en 5.000 por cada sección.

Cartel promocional para los Premios Defensa 2025 Cartel promocional para los Premios Defensa 2025

En todos los casos, las obras deberán ser originales, no haber participado en ediciones anteriores y no estar vinculadas a publicaciones o patrocinios del Ministerio de Defensa. Podrán participar tanto autores individuales como entidades sin ánimo de lucro. Por su parte, el jurado, designado por el Ministerio, valorará la adecuación al objetivo del premio, el rigor y la creatividad del trabajo, así como su novedad y relevancia.

Cómo inscribirse

El plazo de inscripción es de dos meses a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOE, concretamente hasta el 30 de septiembre. Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa, aunque las personas físicas también podrán optar por el formato en papel.