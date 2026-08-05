El Ayuntamiento de Andratx invierte 733506.94€ en la mejora de la red municipal de saneamiento

El Ayuntamiento de Andratx continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras básicas del municipio, invirtiendo 733.506,94 euros en la dotación y renovación de la red de saneamiento en distintos núcleos urbanos del municipio.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo llevar el servicio de alcantarillado a aquellas zonas urbanas que todavía carecen de red de saneamiento y renovar las infraestructuras existentes que presentan un estado deficiente, garantizando así un servicio más eficiente, seguro y sostenible para los vecinos.

Las actuaciones se desarrollarán en Sant Elm, s'Arracó y el Port d'Andratx, tres núcleos donde residentes venían reclamando desde hace años una solución definitiva a esta carencia. Con este proyecto, el equipo de gobierno cumple su compromiso de atender las necesidades reales de los ciudadanos y de invertir en aquellos servicios que tienen un impacto directo en su calidad de vida.

Además de ampliar la cobertura del servicio, las obras permitirán modernizar tramos de la red que se encuentran deteriorados, mejorando el funcionamiento del sistema y reduciendo el riesgo de incidencias y averías.

Antoni Nicolau, regidor de Medio Ambiente, ha destacado que: «Con este proyecto damos respuesta a una reivindicación histórica de muchos vecinos de Sant Elm, s'Arracó y el Port d'Andratx, que durante años han reclamado una solución. Nuestro objetivo es garantizar un servicio moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales del municipio».

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Estefanía Gonzalvo, alcaldesa de Andratx, ha añadido que: «Con esta actuación ponemos en valor la palabra dada y reafirmamos nuestro compromiso de llevar a cabo actuaciones muy necesarias para el municipio. Durante años se ha trabajado en este proyecto y hoy ya podemos decir que es una realidad».