S’Arracó vive una nueva edición de la “Nit de l’Art” con más de 120 artistas en sus calles

S’Arracó se ha convertido un año más en un gran espacio de expresión artística con la celebración de una nueva edición de la “Nit de l’Art”, uno de los acontecimientos culturales más esperados del verano en el municipio de Andratx.

Este jueves a las 20h, ha arrancado con el concierto inaugural del grupo Aprojove en la Iglesia de s’Arracó. Hasta la medianoche, las calles del pueblo se han llenado de artistas, vecinos y visitantes que han recorrido los diferentes espacios expositivos, donde más de 120 artistas han mostrado sus obras en disciplinas como la pintura, la escultura y la fotografía.

Este año, la plaza Weyler ha reunido a todos los artistas locales. Durante toda la velada, los visitantes han disfrutado de arte, música en directo y gastronomía, convirtiendo s’Arracó en un punto de encuentro entre el arte y la ciudadanía. Con esta nueva edición, la “Nit de l’Art” se consolida como una cita imprescindible del calendario cultural de Mallorca haciendo de s’Arracó un espacio de referencia para la cultura y la creatividad.

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La alcaldesa de Andratx. Estefanía Gonzalvo ha destacado que “la Nit de l’Art es una de las citas culturales más especiales de nuestro municipio. Esta iniciativa pone en valor el talento de centenares de artistas. Es un orgullo ver como s’Arracó, un año más, se llena de vida, de visitantes y de arte. También quiero agradecer la implicación de todas las personas que hacen posible esta noche: artistas, vecinos, voluntarios, asociaciones, comercios y trabajadores municipales. Sin su dedicación y entusiasmo, un acontecimiento de esta magnitud no sería posible”