El Ayuntamiento de Andratx aprueba el convenio con la Conselleria de Educación y Universidades para mejorar las infraestructuras educativas con una inversión de 1,3 millones de euros
Las obras de mejora contarán con una inversión de casi 1,3 millones de euros, financiados conjuntamente por el Govern y el consistorio
El Pleno del Ayuntamiento de Andratx ha aprobado este jueves el convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación y Universidades y el consistorio para financiar y ejecutar obras de mejora en las infraestructuras educativas del municipio.
El acuerdo prevé una inversión de casi 1,3 millones de euros, que se ejecutará durante los próximos dos años y permitirá llevar a cabo diferentes actuaciones de mejora en los centros educativos de Andratx, con el objetivo de modernizar las instalaciones y adecuarlas a las necesidades de la comunidad educativa.
Desde el inicio de la presente legislatura, el Ayuntamiento de Andratx ha situado la mejora de las infraestructuras educativas entre sus prioridades, impulsando actuaciones destinadas a modernizar los diferentes centros del municipio y a ofrecer espacios más seguros y funcionales.
Este convenio se enmarca en la apuesta conjunta del Govern de las Illes Balears y el Ayuntamiento de Andratx por seguir mejorando los equipamientos educativos del municipio.
Paralelamente, el Govern continúa avanzando en la ejecución del plan de reforma integral del CEIP Es Vinyet, una actuación prioritaria que permitirá dotar al centro de unas instalaciones renovadas, más funcionales y adaptadas a las necesidades actuales del alumnado y del profesorado.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado la importancia de este acuerdo y ha señalado que “la colaboración entre ambas administraciones demuestra el compromiso conjunto con la creación de espacios educativos seguros y adecuados. Esta inversión supone un paso muy importante para seguir mejorando los centros educativos de nuestro municipio y ofrecer las mejores condiciones posibles a nuestros niños y docentes”. Además, la alcaldesa ha subrayado que “desde el inicio de la legislatura hemos priorizado la mejora de los centros educativos, colaborando con el Govern de las Illes Balears, para impulsar actuaciones que beneficien a toda la comunidad educativa”.
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