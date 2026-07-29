El Ayuntamiento de Andratx concede las dos primeras licencias urbanísticas mediante el sistema EPCUS agilizando así su tramitación
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destaca la reducción de tiempos de espera y la mejora del servicio a vecinos, profesionales y empresas con este nuevo sistema
El Ayuntamiento de Andratx ha concedido las dos primeras licencias urbanísticas tramitadas mediante el sistema de Entidades Privadas de Certificación Urbanística (EPCUS), un instrumento de colaboración público privada que permite acelerar la gestión de los expedientes y ofrecer una respuesta más ágil a la ciudadanía.
La incorporación del sistema EPCUS responde a las medidas impulsadas por el Govern para modernizar y agilizar los procedimientos administrativos en materia urbanística. Con estas dos primeras licencias, el Ayuntamiento da un paso adelante en la modernización de su gestión urbanística y reafirma su compromiso con una administración más eficiente, cercana y capaz de responder con mayor rapidez a las necesidades de vecinos, profesionales y empresas.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que "la concesión de estas primeras licencias a través del sistema EPCUS supone un avance importante para reducir los tiempos de espera y mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía. Apostamos por una administración más ágil y eficiente, manteniendo en todo momento el rigor técnico y la seguridad jurídica que deben garantizar todos los procedimientos urbanísticos"
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