El Ayuntamiento de Andratx impulsa una encuesta ciudadana para elaborar el Plan de Accesibilidad Universal
Los vecinos de Andratx podrán identificar puntos de mejora en la accesibilidad a través de un formulario anónimo en la web municipal.
El Ayuntamiento de Andratx ha puesto en marcha una encuesta de participación ciudadana con el objetivo de recoger las aportaciones de vecinos y vecinas que contribuirán a la elaboración del Plan de Accesibilidad Universal (PAU) del municipio.
A través de este formulario, la ciudadanía podrá identificar barreras arquitectónicas o de accesibilidad, señalar su ubicación y proponer posibles mejoras. La información recopilada complementará el análisis técnico que se está llevando a cabo y servirá para definir las actuaciones prioritarias que permitan avanzar hacia un municipio más accesible para todas las personas.
La encuesta forma parte de la Fase I del Plan de Accesibilidad Universal y permanecerá abierta durante aproximadamente tres meses, con el fin de facilitar la máxima participación ciudadana. Las aportaciones recibidas contribuirán a enriquecer el diagnóstico técnico y a planificar las actuaciones que se desarrollarán en las siguientes fases del Plan.
El formulario es totalmente anónimo y accesible, con el objetivo de facilitar la participación del conjunto de la ciudadanía y recoger las necesidades reales de los diferentes núcleos del municipio.
La regidora de Servicios Generales del Ayuntamiento de Andratx, Laura Monedero, ha destacado la importancia de la participación ciudadana en este proceso: «Queremos contar con la visión y la experiencia de nuestros vecinos y vecinas, porque son quienes mejor conocen las necesidades del municipio. Sus aportaciones serán fundamentales para elaborar un Plan de Accesibilidad Universal útil, realista y que contribuya a hacer de Andratx un municipio más accesible e inclusivo para todas las personas».
El Ayuntamiento anima a todos los vecinos y vecinas a participar en esta iniciativa y a cumplimentar el formulario, disponible a través de la página web municipal www.andratx.es, cuyas aportaciones serán clave para avanzar en la eliminación de barreras y mejorar la accesibilidad en todo el municipio.
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