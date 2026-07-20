El Ayuntamiento de Andratx habilita dos zonas de aparcamiento para residentes en el Port d’Andratx
Están situadas en la avenida Gabriel Roca i Garcías, junto a las instalaciones náuticas del Club de Vela del Port d’Andratx
El consistorio pone a disposición de los residentes alrededor de 60 plazas de aparcamiento
El Ayuntamiento de Andratx ha habilitado de forma provisional dos zonas de aparcamiento de uso exclusivo para vehículos que tributan en el municipio, situadas en la avenida Gabriel Roca i Garcías, junto a las instalaciones náuticas del Club de Vela del Port d’Andratx.
Estas dos zonas, que hasta ahora formaban parte del estacionamiento regulado ORA gestionado por Ports de les Illes Balears, pasan temporalmente a destinarse exclusivamente a residentes con el objetivo de compensar la pérdida de plazas ocasionada por las obras de remodelación y mejora que la empresa pública ABAQUA ejecuta en la primera línea del puerto.
La actuación permitirá poner a disposición de los residentes alrededor de 60 plazas de aparcamiento, gracias a la autorización temporal concedida por Ports de les Illes Balears para la ocupación de esta superficie de dominio público portuario. La regulación permanecerá vigente mientras duren las obras.
El Ayuntamiento ha instalado la señalización correspondiente y la Policía Local será la encargada de velar por el cumplimiento de la nueva regulación, garantizando que las plazas sean utilizadas únicamente por los vehículos autorizados.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “esta medida responde a una necesidad real derivada de unas obras imprescindibles para el municipio. Con la colaboración de Ports de les Illes Balears hemos podido habilitar cerca de 60 plazas para residentes, minimizando las molestias y facilitando el día a día de los vecinos del Port mientras se ejecutan estos trabajos”.
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