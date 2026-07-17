El Port d’Andratx honra a la Virgen del Carmen con una multitudinaria celebración marinera

El Port d’Andratx ha celebrado este jueves la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, con una multitudinaria jornada que ha reunido a vecinos, visitantes y profesionales del mar en uno de los actos más emblemáticos del calendario festivo del municipio.

La jornada comenzó con la celebración de la Santa Misa en la parroquia de la localidad, oficiada por el rector de Andratx, mosén Joan Bordoy, y concelebrada junto a otros cuatro sacerdotes. Durante la ceremonia religiosa se interpretó la tradicional Salve Marinera, uno de los momentos más emotivos del oficio. La misa contó con la asistencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, acompañada por tres consellers del Govern de les Illes Balears, así como por otras autoridades locales, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y numerosos vecinos y visitantes.

Finalizada la ceremonia religiosa, la imagen de la Virgen del Carmen fue portada en procesión por los pescadores desde la parroquia hasta el muelle pesquero, acompañada por cientos de personas que recorrieron las calles del Port d’Andratx en una muestra de fervor y tradición.

Desde el muelle dio comienzo la tradicional procesión marinera. Este año, la embarcación Cap Salines fue la encargada de transportar la talla de la patrona hasta las inmediaciones de la bocana del Port d’Andratx, seguida por una numerosa comitiva de embarcaciones que quisieron acompañar a la Virgen en su recorrido por la bahía.

Ya en alta mar se realizó la tradicional ofrenda floral en memoria de los marineros fallecidos y de todas las personas vinculadas al mundo de la mar. El emotivo homenaje coincidió con la puesta de sol sobre el poniente de Mallorca, dejando una de las imágenes más representativas y emotivas de la festividad.

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La celebración concluyó con el regreso de la procesión al puerto, poniendo el broche de oro a una jornada marcada por la devoción, la tradición y la participación ciudadana. Un año más, el Port d’Andratx volvió a rendir homenaje a su patrona, manteniendo viva una celebración profundamente arraigada en la identidad marinera del municipio.