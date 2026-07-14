El Ayuntamiento de Andratx hace efectiva la entrega de 85.000 euros en ayudas a los clubes deportivos que compiten a nivel nacional

El Ayuntamiento de Andratx ha hecho efectiva la entrega de 85.000 euros en subvenciones destinadas a respaldar a las entidades deportivas del municipio que han participado en ligas nacionales oficiales disputadas fuera de las Illes Balears durante la temporada 2025-2026.

Esta línea de ayudas tiene como finalidad contribuir a sufragar parte de los gastos derivados de la participación en competiciones nacionales, especialmente los desplazamientos, alojamientos y otros costes que deben asumir los clubes para representar a Andratx fuera del archipiélago.

Las ayudas se han distribuido entre el Club Esportiu Andratx (48.043,48 euros), el Club Baloncesto Andratx (29.565,21 euros) y el Club Gimnàstica Rítmica Es Vinyet (7.391,30 euros).

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto al regidor de Deportes, Lluís Toni Sieiro, y representantes de las tres entidades deportivas beneficiarias, han participado en un acto celebrado en el Palau d’Esports de Andratx para escenificar la concesión de estas ayudas, una vez hecho efectivo su abono.

Con esta aportación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el deporte local y con las entidades que, temporada tras temporada, representan al municipio en competiciones de ámbito nacional, contribuyendo además a fomentar la práctica deportiva y los valores del esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que «el deporte es una inversión en presente y en futuro. Nuestros clubes realizan un esfuerzo muy importante para competir al máximo nivel y llevar el nombre de Andratx por toda España. Desde el Ayuntamiento queremos estar a su lado y seguir apoyando su crecimiento». Asimismo, ha añadido que «estas ayudas son un reconocimiento al trabajo que realizan deportistas, entrenadores, directivas y familias, cuyo compromiso resulta fundamental para el desarrollo del deporte en nuestro municipio».