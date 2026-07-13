El Ayuntamiento de Andratx habilita un servicio gratuito de bus lanzadera para facilitar la asistencia a los principales actos de las Festes de la Mare de Déu del Carme

El Departamento de Fiestas del Ayuntamiento de Andratx, que dirige el concejal Iván Sánchez, pondrá en marcha un servicio gratuito de bus lanzadera durante los días de mayor afluencia de las Festes de la Mare de Déu del Carme, con el objetivo de facilitar los desplazamientos entre los distintos núcleos del municipio y favorecer una movilidad más segura durante las celebraciones.

El servicio estará operativo los días 10, 11 y 16 de julio, coincidiendo con las jornadas que concentran algunos de los actos más destacados del programa festivo. Las rutas conectarán Andratx, s’Arracó, Port d’Andratx y Sant Elm, permitiendo a vecinos y visitantes desplazarse cómodamente entre los diferentes núcleos del municipio sin necesidad de utilizar el vehículo privado.

Entre las propuestas con mayor previsión de asistencia figuran el Correfoc y la Nit de Dimonis, la verbena popular del viernes 10 de julio, la Nit del Cavall y la verbena del sábado 11, así como la jornada grande de las fiestas, el 16 de julio, con la misa solemne y la tradicional Procesión Marinera en honor a la Mare de Déu del Carme, uno de los actos más emblemáticos del calendario festivo del municipio.

La puesta en marcha de este servicio busca facilitar el acceso a las actividades programadas, mejorar la movilidad entre los distintos núcleos de población y contribuir a reducir el uso del vehículo privado durante las noches de mayor afluencia, reforzando además la seguridad de vecinos y visitantes.

El concejal de Fiestas, Iván Sánchez, ha señalado que “hemos querido reforzar el transporte público durante los días más importantes de las fiestas para que todo el mundo pueda desplazarse con comodidad entre los diferentes núcleos del municipio y disfrutar de la programación con total tranquilidad”.

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Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “las Festes de la Mare de Déu del Carme son una cita muy especial para el municipio y cada año reúnen a miles de personas. Con este servicio gratuito de bus lanzadera seguimos apostando por unas fiestas más accesibles, sostenibles y seguras, facilitando la movilidad de vecinos y visitantes para que puedan disfrutar de todos los actos con comodidad”.