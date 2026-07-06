El Bibliomóvil inicia su recorrido estival en el mercado del Port d’Andratx para acercar la lectura a todos los núcleos del municipio.

El Bibliomóvil de la Biblioteca Municipal Jaume Bover ha iniciado este lunes su programación de verano con su primera parada en el mercado del Port d’Andratx, donde permanecerá cada lunes de 9.00 a 13.00 horas ofreciendo servicio de préstamo, devolución y consulta de libros para vecinos y visitantes.

Esta iniciativa forma parte de la programación especial de verano impulsada por el Ajuntament d’Andratx con el objetivo de fomentar la lectura y facilitar el acceso a la biblioteca durante los meses estivales.

Además del Bibliomóvil en el Port d’Andratx, el servicio recorrerá otros puntos del municipio. Los martes estará presente en el SAC de s’Arracó, los jueves la Biblioplaya se instalará en Sant Elm y los viernes en Camp de Mar, siempre en horario de 9.00 a 13.00 horas.

La programación estival también incluye una nueva sesión del Club de Lectura, prevista para el próximo 6 de agosto, dedicada a la obra Las gratitudes.

Por su parte, la Biblioteca Municipal Jaume Bover mantendrá su horario habitual de verano, abriendo de lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 horas.

La concejala de Servicios Municipales, Laura Monedero, ha destacado que “con esta iniciativa acercamos la biblioteca a vecinos y visitantes, facilitando el acceso a la lectura allí donde disfrutan del verano. Queremos que los libros también formen parte de estas vacaciones y que la cultura esté presente en todos los núcleos del municipio”.

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Asimismo, Monedero ha animado a la ciudadanía “a aprovechar este servicio itinerante, descubrir nuevas lecturas y participar en las actividades organizadas por la Biblioteca Municipal durante todo el verano”.