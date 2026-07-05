Andratx reafirma su compromiso con la iniciativa 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple'

Las piscinas municipales de Es Vinyet han acogido este domingo una nueva edición del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, una jornada solidaria que ha reunido a numerosos vecinos y vecinas con el objetivo de dar visibilidad a la esclerosis múltiple, apoyar a las personas que conviven con esta enfermedad y contribuir a la financiación de la investigación.

Desde primera hora de la mañana, la iniciativa ha registrado una importante participación ciudadana, con asistentes que han querido sumarse a esta campaña solidaria a través del tradicional chapuzón y de las diferentes actividades organizadas durante la jornada.

Además, miembros de la asociación organizadora han instalado un punto de venta solidario con camisetas, toallas y otros productos promocionales, cuya recaudación se destina íntegramente a los programas de atención a las personas con esclerosis múltiple y a la investigación.

En representación del Ajuntament d'Andratx han asistido el primer teniente de alcalde, Joan Forteza, acompañado por otros regidores de la corporación municipal. La jornada también ha contado con la presencia de la diputada del Grup Parlamentari Popular a les Illes Balears, Anabel Curtó, quien ha querido mostrar su apoyo a esta iniciativa.

Joan Forteza ha destacado que «el Mulla't es mucho más que una jornada solidaria; es una muestra del compromiso de los vecinos y vecinas de Andratx con quienes conviven con la esclerosis múltiple. Desde el Ajuntament seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyan a dar visibilidad a esta enfermedad y a impulsar la investigación».

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La jornada se desarrollará hasta las 17.00 horas, permitiendo que todas las personas que lo deseen puedan seguir participando y colaborando con esta causa solidaria, que cada año moviliza a miles de personas en Baleares.