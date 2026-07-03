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El Ajuntament d’Andratx adquiere “Es Cantó Nou” para reforzar los espacios destinados a las asociaciones del municipio

La alcaldesa destaca que la inversión de 360.000 euros en 'Es Cantó Nou' es una apuesta por la participación, la convivencia y la vida social del municipio

Con la adquisición de “Es Cantó Nou” el Ajuntament d’Andratx consolida un nuevo espacio municipal destinado a las asociaciones y entidades del municipio.

Con la adquisición de “Es Cantó Nou” el Ajuntament d’Andratx consolida un nuevo espacio municipal destinado a las asociaciones y entidades del municipio. / Ajuntament d'Andratx

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Redacción Especiales

Palma

El Ajuntament d’Andratx ha adquirido el inmueble conocido como “Es Cantó Nou” por un importe de 360.000 euros, una operación que permitirá consolidar un nuevo espacio municipal destinado a las asociaciones y entidades del municipio.

La compra llega después de la experiencia acumulada durante los últimos meses, en los que el local había sido alquilado por el consistorio para dar respuesta a una necesidad urgente de la asociación de la Gent Gran de Andratx, que cuenta con cerca de 300 socios y que se quedó temporalmente sin sede debido a las obras de rehabilitación integral que se están llevando a cabo en sus instalaciones habituales.

Desde entonces, el local se ha convertido en un punto de encuentro para el colectivo de mayores, acogiendo de forma regular reuniones, actividades y encuentros sociales. Especialmente los viernes, las dependencias reúnen a más de un centenar de personas en cenas y otras propuestas organizadas por la asociación.

La experiencia de los últimos meses también ha servido para comprobar el potencial del inmueble como espacio polivalente al servicio del municipio. Además de las actividades de la Gent Gran, las instalaciones han acogido reuniones de asociaciones, peñas y colectivos locales, así como encuentros y convocatorias promovidas por el propio Ajuntament d’Andratx, sin interferir en la programación habitual del colectivo de mayores.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la regidora de Acción Social Mady Juan, en Es Cantó.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la regidora de Acción Social Mady Juan, en Es Cantó. / Ajuntament d'Andratx

Esta convivencia de usos ha puesto de manifiesto la utilidad social del espacio y ha reforzado la decisión municipal de adquirir definitivamente el inmueble para incorporarlo al patrimonio público y destinarlo al tejido asociativo del municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que «cuando decidimos alquilar este local lo hicimos para dar una respuesta inmediata a una necesidad concreta de la Gent Gran. Con el paso de los meses hemos comprobado que se trata de un espacio útil, versátil y muy necesario para el municipio».

Gonzalvo ha añadido que «Andratx cuenta con un tejido asociativo muy activo que necesita espacios donde reunirse, organizar actividades y desarrollar proyectos. La adquisición de Es Cantó Nou supone una inversión en participación, convivencia y vida social para nuestro municipio».

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La alcaldesa ha concluido señalando que «incorporar este inmueble al patrimonio municipal nos permitirá seguir dando servicio a la Gent Gran mientras duren las obras de su sede y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas oportunidades a las asociaciones y colectivos de Andratx. Es una apuesta de presente, pero también de futuro para nuestro municipio».

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