El Ayuntamiento de Andratx presenta las Fiestas de la Mare de Déu del Carme 2026 con una amplia programación para todos los públicos

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto al concejal de Fiestas, Iván Sánchez, ha presentado este jueves el programa oficial de las Fiestas de la Mare de Déu del Carme 2026, que se celebrarán en el Port d’Andratx del 7 al 19 de julio con una amplia programación de actividades culturales, deportivas, musicales, infantiles y tradicionales pensadas para todos los públicos

Durante casi dos semanas, el Port d’Andratx volverá a convertirse en uno de los principales escenarios festivos del verano en el municipio, con un programa que combina tradición, cultura, deporte y ocio, manteniendo vivas unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad marinera de este núcleo costero.

La presentación también ha servido para dar a conocer el programa oficial de las fiestas, cuya portada está ilustrada con la obra ganadora del concurso de dibujo organizado por el Casal de Joves de Andratx. El dibujo, realizado por Hugo Cevalloz Ruiz, ha sido el elegido para representar las Fiestas de la Mare de Déu del Carme 2026, reconociendo el talento de los jóvenes del municipio y fomentando su participación en la vida cultural y festiva.

La programación incluye el tradicional torneo de truc, una Nit Jove, regatas de vela ligera y piragua, actividades de pesca infantil, exhibiciones de baile tradicional y gimnasia rítmica, el correfoc y la Nit de Dimonis, verbenas con orquestas y DJs, concursos de dibujo, exposición de vehículos clásicos, la XIV Nit del Cavall, castillos acuáticos y talleres infantiles, cine al aire libre, la Nit d’Havaneres, así como diferentes propuestas organizadas con la colaboración de entidades, clubes y asociaciones del municipio.

El acto central tendrá lugar el jueves 16 de julio con la celebración de la festividad de la Mare de Déu del Carme. Tras la misa en la parroquia del Port d’Andratx, la imagen será portada por los pescadores hasta el muelle pesquero para iniciar la tradicional Procesión Marinera por la bahía, acompañada por decenas de embarcaciones. Una de las estampas más representativas del municipio que simboliza la estrecha relación del Port d’Andratx con el mar y con su tradición pesquera.

Asimismo, el Ayuntamiento de Andratx vuelve a adherirse a la campaña «No i Punt! Pobles lliures de violències sexuals», impulsada por el Consell de Mallorca, reafirmando su compromiso con unas fiestas seguras, inclusivas y libres de cualquier tipo de violencia sexual, promoviendo espacios de ocio basados en el respeto, la igualdad y la convivencia.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que «las Fiestas de la Mare de Déu del Carme son una de las celebraciones más emblemáticas del municipio. Son días para reencontrarnos, compartir nuestras tradiciones y poner en valor el vínculo histórico que une al Port d’Andratx con el mar. Invitamos a vecinos y visitantes a disfrutar de una programación pensada para todos».

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Por su parte, el concejal de Fiestas, Iván Sánchez, ha agradecido «la implicación de las asociaciones, clubes, voluntarios, cuerpos de seguridad, servicios municipales y todas las personas que colaboran para hacer posible estas fiestas. Gracias a ese trabajo conjunto podemos ofrecer una programación variada, participativa y de calidad».