El Ayuntamiento de Andratx entrega a ELA Balears un cheque solidario de 2.227,77 euros recaudados en el Trail Solidario en memoria de David Villanueva

El Ayuntamiento de Andratx ha hecho entrega este martes a ELA Balears de un cheque solidario por importe de 2.227,77 euros, correspondiente a la recaudación obtenida con el Trail Solidario celebrado el pasado 30 de mayo en memoria de David Villanueva.

La entrega ha sido realizada por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, acompañada por el concejal de Deportes, Lluís Toni Sieiro. Al acto también han asistido familiares de David Villanueva y representantes de ELA Balears, que han agradecido el apoyo recibido y el compromiso mostrado por el municipio con las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica.

El Trail Solidario reunió a más de un centenar de participantes en una jornada no competitiva de deporte y convivencia, con recorridos adaptados a diferentes niveles que permitieron descubrir algunos de los parajes más emblemáticos del municipio. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Andratx con la colaboración de ELA Balears y Paguera Vertical, también habilitó un dorsal 0 para todas aquellas personas que quisieron colaborar con la causa sin participar en la marcha.

La Plaza de España fue el punto de encuentro y de llegada de una jornada marcada por el compañerismo, el recuerdo a David Villanueva y la solidaridad de vecinos, deportistas y visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Andratx se ha querido agradecer la implicación de todos los participantes, voluntarios, Protección Civil, Policía Local, comercios colaboradores, familiares y personas que hicieron posible el desarrollo de esta iniciativa solidaria.

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La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, destacó que “Andratx ha vuelto a demostrar que es un pueblo comprometido y solidario. Esta aportación es el resultado de la implicación de muchas personas que quisieron rendir homenaje a David Villanueva y colaborar con ELA Balears. Gracias a todos los que hicieron posible esta iniciativa y contribuyeron a convertir el deporte en una herramienta de apoyo y esperanza”.