El Concurso de Paellas vuelve a reunir a cientos de personas en las Fiestas de Sant Pere de Andratx

La Plaza de España de Andratx acogió este domingo una nueva edición del tradicional Concurso de Paellas de las Fiestas de Sant Pere, una de las actividades con mayor participación del programa festivo y que volvió a congregar a numerosos vecinos y visitantes.

Un total de 23 paellas participaron en el concurso, elaboradas por grupos de amigos, familias y peñas que demostraron su creatividad con recetas de pescado, mixtas, de carne y de verduras.

A pesar de las elevadas temperaturas registradas durante la jornada, el buen ambiente marcó una cita en la que no faltó la música gracias a la actuación de la charanga Final Feliç, que animó el concurso durante toda la mañana.

Un jurado popular fue el encargado de degustar y valorar las distintas propuestas culinarias, una tarea nada sencilla debido al alto nivel y la variedad de las elaboraciones presentadas.

Tras la deliberación, los premios recayeron en la Penya Caribenya, que obtuvo el primer premio; Mada Monedero, segunda clasificada; y Los Surnis JB, que lograron la tercera posición.

Una vez finalizada la entrega de premios, participantes y público compartieron una comida popular a base de arroz, poniendo el broche final a una jornada marcada por la gastronomía, el compañerismo y el ambiente festivo.

La actividad fue organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Andratx, dirigida por el concejal Iván Sánchez, dentro de la programación de las Fiestas de Sant Pere 2026.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó que «el Concurso de Paellas se ha consolidado como una de las actividades más participativas de nuestras fiestas patronales. Es una jornada que une a vecinos, familias y peñas alrededor de una tradición que fortalece la convivencia y el sentimiento de pueblo. Quiero agradecer la implicación de todas las personas participantes, de la organización y de quienes hacen posible que cada año esta cita siga creciendo».