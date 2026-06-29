Nuevas subvenciones para mejorar la accesibilidad y modernización de los comercios de Andratx

El Ayuntamiento de Andratx ha abierto la convocatoria de subvenciones destinada a apoyar actuaciones de mejora en los establecimientos comerciales físicos del municipio, con el objetivo de favorecer la modernización del comercio local mediante actuaciones que mejoren la accesibilidad, la sostenibilidad, la seguridad y la imagen de los negocios.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 35.000 euros, con cargo al presupuesto municipal de 2026. Las ayudas podrán cubrir hasta el 80 % del gasto subvencionable, con un importe máximo de 3.000 euros por beneficiario.

Podrán acogerse a esta convocatoria las personas físicas o jurídicas titulares de una actividad con título habilitante vigente que desarrollen su actividad en un establecimiento comercial físico ubicado en el término municipal de Andratx y que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen obras de accesibilidad, embellecimiento, conservación, restauración, consolidación y rehabilitación de establecimientos comerciales, así como inversiones destinadas a mejorar la sostenibilidad, la eficiencia energética, la seguridad, el mobiliario exterior, las fachadas y la eliminación de barreras arquitectónicas.

También podrán subvencionarse actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, fecha límite para la justificación de las ayudas.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de julio de 2026, incluido, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Andratx, del Registro Electrónico Común o, en el caso de las personas físicas, también de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) y por los medios previstos en la normativa vigente.

Con el fin de dar a conocer esta línea de ayudas y resolver las dudas de los posibles beneficiarios, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto con otros miembros del equipo de gobierno, mantuvo recientemente un encuentro con comerciantes y emprendedores del municipio, en el que se explicaron los principales aspectos de la convocatoria, los requisitos de acceso y el procedimiento para la presentación de solicitudes.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “el comercio local es una parte esencial de la identidad y de la actividad económica de nuestro municipio. Con esta convocatoria queremos facilitar que nuestros establecimientos puedan acometer mejoras que incrementen su accesibilidad, modernicen sus instalaciones y refuercen su competitividad”.

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Asimismo, ha animado a los titulares de los establecimientos a presentar sus solicitudes y ha señalado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del tejido comercial de Andratx y a ofrecer unos espacios comerciales de mayor calidad para vecinos y visitantes”.