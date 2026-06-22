La mejora del alumbrado público de Andratx encara su fase definitiva

El Pleno del Ayuntamiento de Andratx ha aprobado el expediente para la contratación de una actuación global e integrada sobre las instalaciones de alumbrado público del municipio mediante una Empresa de Servicios Energéticos (ESE), dando así un paso decisivo para hacer realidad uno de los proyectos estratégicos más importantes previstos para los próximos años.

La actuación contempla una inversión aproximada de 17 millones de euros destinada a la renovación integral del sistema de iluminación en todos los núcleos del municipio. El proyecto prevé la sustitución de luminarias por tecnología más eficiente, la renovación del cableado y la modernización de las infraestructuras existentes, con el objetivo de garantizar una iluminación homogénea, segura y adaptada a las necesidades actuales.

La iniciativa surge a raíz de la auditoría energética realizada sobre la red de alumbrado público, que permitió identificar deficiencias tanto en términos de consumo como de funcionamiento, poniendo de manifiesto la necesidad de una intervención integral para optimizar el servicio y mejorar la eficiencia energética.

Además de la renovación de las instalaciones, el contrato incluirá el mantenimiento integral por parte de la empresa adjudicataria, permitiendo una gestión continuada del servicio y una respuesta más ágil ante posibles incidencias.

La modernización del alumbrado responde, además, a una reivindicación histórica del municipio derivada de las carencias que presenta parte de la red actual. En algunas zonas se vienen registrando desde hace años incidencias y averías recurrentes que afectan al correcto funcionamiento de las instalaciones, por lo que esta actuación permitirá mejorar la fiabilidad de una infraestructura básica para vecinos y visitantes.

El acuerdo aprobado por el Pleno contempla también la aprobación de los pliegos técnicos y administrativos y la autorización de una partida inicial de 206.243,14 euros para el ejercicio 2026. La licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea, abriéndose un plazo de 45 días naturales para la presentación de ofertas.

La batlessa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “la renovación integral del alumbrado público es una actuación necesaria y largamente esperada por muchos vecinos. Durante años se han sufrido las limitaciones de una red que presenta deficiencias y que requiere una intervención profunda”.

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Asimismo, ha destacado que “con este proyecto damos un paso decisivo para modernizar una infraestructura esencial, mejorar la eficiencia energética y garantizar un servicio más seguro y fiable para todos los núcleos del municipio. Se trata de una inversión de futuro que permitirá dar respuesta a problemas que se arrastran desde hace demasiado tiempo”.