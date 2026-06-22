La Brutatló Kids reúne a 240 jóvenes en una tarde de deporte, barro y diversión en Andratx

La Brutatló Kids reunió el viernes a 240 jóvenes del municipio en una divertida jornada deportiva incluida en el programa de las Fiestas Patronales de Sant Pere de Andratx. La prueba, que alcanzó su octava edición, se disputó por equipos de cuatro integrantes y volvió a convertirse en una de las actividades más esperadas por los más pequeños.

Los participantes completaron un recorrido compuesto por siete pruebas y obstáculos, en un ambiente marcado por el compañerismo, la superación y las ganas de disfrutar. El barro y el agua fueron protagonistas de una tarde en la que la tradicional charca volvió a ser uno de los puntos más animados y donde los jóvenes participantes más disfrutaron.

La actividad, seguida por numeroso público durante todo el recorrido, fue organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Andratx, que dirige el concejal Iván Sánchez, y contó con la colaboración de numerosos voluntarios y de las peñas de Andratx, encargados de dinamizar las diferentes pruebas y contribuir al ambiente festivo de la jornada.

La Brutatló Kids forma parte de las actividades previas a la Brutatló de Andratx y se ha consolidado como una propuesta que combina deporte, diversión y convivencia entre los más jóvenes del municipio.

Noticias relacionadas

La batlessa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó que “la Brutatló Kids se ha convertido en una cita imprescindible dentro de las fiestas de Sant Pere y es un ejemplo del espíritu participativo que caracteriza a nuestro municipio. Quiero agradecer especialmente la implicación de la Concejalía de Fiestas, de los voluntarios, de las peñas y de todas las personas que hacen posible que los más jóvenes disfruten de una jornada inolvidable”.